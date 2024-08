Björn Höcke compartilha ideias sobre sua ausência médica

O grupo dos principais políticos da Turíngia para as eleições estaduais anunciou inesperadamente que Björn Höcke não participaria devido a problemas de saúde. No dia seguinte, Höcke estava de volta ao palco para um evento em Nordhausen. Durante seu discurso, o homem de 52 anos discutiu sua situação de saúde atual.

Höcke, o candidato principal da AfD na Turíngia, compareceu a um comício após cancelar uma aparição na TV devido à doença. Ao se dirigir a uma grande multidão em Nordhausen, declarou: "Estou me sentindo ótimo!" Atribuiu sua recuperação a ter superado um vírus. Insistindo em sua saúde, acrescentou brincando: "Se eu montasse numa bicicleta agora, poderia chegar ao Brocken em menos de três horas." O Brocken é a montanha mais alta da Saxônia-Anhalt.

Höcke usou seu discurso para criticar a mídia e argumentar que a democracia estava falhando.

No dia anterior, Höcke havia desistido de um debate com ntv e Antenne Thüringen, alegando preocupações com a saúde. Stefan Möller, co-presidente da AfD na Turíngia, substituiu Höcke e revelou que havia lutado para dormir na noite anterior.

Torben Braga, porta-voz da imprensa da AfD da Turíngia, já havia afirmado que Höcke se recuperaria a tempo para o dia seguinte. De acordo com ntv, o cancelamento ocorreu antes do debate planejado na segunda-feira, foi confirmado posteriormente na terça-feira e foi novamente agendado e cancelado na quarta-feira de manhã.

A maioria dos analistas acredita que as aparições anteriores de Höcke na TV, como as do MDR, não foram bem-sucedidas. Eles observaram que ele apareceu nervoso e menos sagaz, como relatado. A AfD mantém uma média de apoio de 30% nas pesquisas da Turíngia.

