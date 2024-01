Biniam Girmay fez história no Giro d'Italia antes de uma lesão ocular anormal o obrigar a abandonar a corrida

O eritreu Girmay tornou-se o primeiro negro africano a vencer uma etapa de um dos Grand Tours do ciclismo ao superar o holandês Mathieu van der Poel na 10ª etapa do Giro, entre Pescara e Jesi.

No entanto, o jovem de 22 anos teve de abandonar a corrida depois de uma rolha de prosecco ter explodido no seu olho esquerdo no pódio.

De acordo com o médico da equipa Intermarché-Wanty-Gobert, Piet Daneels, Girmay sofreu uma hemorragia na câmara anterior do olho e foi-lhe recomendado que evitasse a atividade física.

"A nossa prioridade é a cura completa da lesão e é por isso que decidimos, em conjunto com o ciclista e o diretor desportivo, que Biniam não estará presente no início da 11ª etapa", disse Daneels.

Depois de ter sido submetido a exames médicos na terça-feira, Girmay pôde regressar ao hotel para festejar com os seus colegas de equipa.

"A equipa fez quase 99% (desde) o início até ao fim", disse Girmay.

"Estou muito contente com a equipa (e) com o que fizeram; todos estão super motivados antes da partida, durante a corrida, depois da corrida, ajudámo-nos muito uns aos outros, apoiámo-nos uns aos outros. Foi um bom ambiente".

Girmay, que fez a sua estreia no Grand Tour no Giro deste ano, entrou numa luta ao sprint com van der Poel nos últimos 200 metros da etapa de terça-feira e aguentou o ciclista da Alpecin-Fenix para selar a vitória.

Van der Poel, aliás, também foi atingido por uma rolha de prosecco que explod iu após a primeira etapa do Giro deste ano, mas felizmente ficou ileso depois de lhe ter atingido a cara.

O Giro começou a 6 de maio e termina a 29 de maio. O espanhol Juan Pedro López lidera atualmente a classificação geral, à frente do português João Almeida e do francês Romain Bardet.

Fonte: edition.cnn.com