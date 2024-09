Biden veste e marca um chapéu de campanha "Trump 2024".

Na Pensilvânia, Biden lembra as vítimas dos ataques de 11 de setembro e um apoiador de Trump lhe dá um boné. Ele ri e o coloca, gerando sensação na internet.

O boné não era o melhor tamanho: Durante uma visita à Pensilvânia, Biden, ex-presidente dos EUA, pegou um boné vermelho com a inscrição "Trump 2024", um item de campanha do candidato republicano à presidência, Donald Trump, que quer recuperar a Casa Branca e é visto como uma ameaça à democracia americana por Biden.

Em um evento com bombeiros em Shanksville, Pensilvânia, em homenagem aos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001, na quarta-feira, um apoiador de Trump deu o boné a Biden. Com 81 anos, Biden já usava um boné preto, mas o trocou pelo vermelho.

Um registro de Biden rindo enquanto usava o boné do oponente se espalhou rapidamente pelas plataformas digitais. A equipe de Trump respondeu rapidamente: "Obrigado, Joe!", postado no serviço de mensagens X.

Biden desistiu da corrida presidencial em 21 de julho, à medida que cresciam preocupações sobre sua saúde mental e física. Sua desastrosa performance na TV contra Trump um mês antes marcou o declínio de sua carreira política.

O gesto pró-Trump durante a visita de Biden inesperadamente gerou um momento viral, com um vídeo dele usando o boné "Trump 2024" ganhando muita atenção. Apesar de ter deixado a corrida presidencial, as eleições presidenciais dos EUA em 2024 continuam sendo um assunto importante na esfera política, com Donald Trump anunciando sua intenção de concorrer novamente.

