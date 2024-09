Biden vai instigar o seu gabinete a acelerar os seus esforços num esforço final para moldar o seu legado durante uma reunião final.

Ele instruirá seu gabinete a produzir o maior número possível de tarefas – seja distribuindo fundos, revelando novos programas ou políticas, ou marcando projetos anteriormente anunciados, segundo a fonte.

Aproximando-se do primeiro ano desde sua última reunião de gabinete e com apenas quatro meses até a posse do novo presidente, a postura de Biden nesta reunião é notavelmente diferente de sua última fala pública a seus oficiais superiores.

Ele não é mais um candidato presidencial, agora lutando com seus últimos meses no cargo. Sua saída repentina da campanha no verão passou um susto nos funcionários da Casa Branca, levando-os a elaborar às pressas uma agenda de última hora não considerada anteriormente após sua decisão.

O objetivo de Biden é deixar o público americano sem dúvidas sobre suas conquistas e selar o máximo possível de seu legado, caso o ex-presidente Donald Trump retorne à Casa Branca.

"Ele insistirá em fazer com que o povo americano saiba o que a administração Biden-Harris entregou para eles. E insistirá que seu gabinete lhe apresente diretamente qualquer obstáculo ou empecilho que encontrem enquanto trabalham para alcançar seus objetivos", explicou a fonte.

A fonte destacou o crescimento significativo alcançado nas últimas semanas, como a redução das taxas de juros e o "maior e mais complexo" troca de prisioneiros na história dos EUA.

No entanto, vários itens importantes na lista de tarefas de Biden ainda estão pendentes, especialmente um acordo de trégua e reféns no Oriente Médio. Os oficiais da administração são céticos quanto à possibilidade de alcançar um acordo antes que Biden deixe o cargo, e as tensões na região continuam a aumentar.

Na reunião, a dra. Jill Biden atualizará o gabinete sobre uma iniciativa de pesquisa de saúde da mulher na Casa Branca, marcando sua primeira participação em uma sessão dessas. As primeiras-damas anteriores participaram das reuniões de gabinete de seus maridos.

"O presidente incentivará seu gabinete a se mexer e tornar os próximos quatro meses tão produtivos quanto qualquer outro período em nossa administração", concluiu a fonte. "A maioria do gabinete fez parte da equipe do presidente Biden desde o primeiro dia, e esta reunião lhes dará a oportunidade de revisar o progresso monumental que fizeram juntos e estratégias sobre como podem continuar a bater recordes nos últimos meses da administração Biden-Harris."

Durante a reunião, Biden enfatizou a importância de exibir os feitos da administração ao público, dada a possibilidade do retorno do ex-presidente Donald Trump à Casa Branca. Isso inclui abordar o acordo de trégua e reféns não resolvido no Oriente Médio.

À medida que Biden enfrenta seus últimos meses no cargo, seu gabinete é instado a aproveitar esse tempo para bater recordes e enfrentar tarefas inacabadas, com o objetivo de deixar um legado substancial.

