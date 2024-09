Biden homenageia James Earl Jones e recorda a batalha mútua contra a gagueira infantil.

Em uma declaração compartilhada na terça-feira, Biden falou sobre seu último encontro com Jones, que ocorreu quando o ator recebeu a Medalha Lincoln por sua "excelente personalidade e conquistas" no cinema e no teatro.

"Eu o admirei por outra coisa também, algo que tínhamos em comum - superar um gaguejar na infância para projetar nossas vozes além de nossas limitações pessoais", disse Biden, que é aberto sobre seu problema de fala de longa data.

Biden continuou escrevendo que a "voz magnética de Jones ecoava onde quer que fosse ouvida, uma ferramenta e marca que ressoava nas almas do público em todo o mundo".

De acordo com seu agente, Jones faleceu na segunda-feira. Ele tinha 93 anos.

Antes de sua voz poderosa dar vida a personagens icônicos como Darth Vader em "Guerra nas Estrelas" e Mufasa em "O Rei Leão", assim como ser a voz da CNN, um evento traumático que ele experimentou durante a infância resultou em um gaguejar.

Seu medo de falar o deixou quase em silêncio até que seu professor de poesia do ensino médio o motivou a recitar seus poemas em voz alta, ajudando-o a superar seu problema.

Depois de recuperar sua voz, ela se tornou uma das mais famosas na cultura popular.

Jones teve uma carreira longa e bem-sucedida em Hollywood, participando de filmes como "O Rei do Show", "Campo dos Sonhos" e "Um Príncipe em Nova York", entre outros.

De acordo com a declaração de Biden da terça-feira, "através de personagens lendários, filmes, apresentações teatrais, propagandas, rádio e muito mais, sua voz irradiava uma aura de elegância e dignidade que comandava respeito e nos fazia prestar atenção".

Seus papéis, escreveu Biden, "nos faziam parar, ficavam em nossas memórias e nos faziam refletir sobre temas como raça, poder, bem e mal, e nossa própria existência no mundo".

