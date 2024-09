Biden foi avisado pelas agências de inteligência antes de se abster de lançar armas de longo alcance.

12:36 Americano na Rússia Acusado de "Atividades de Mercenário"

De acordo com a agência de notícias do estado RIA Novosti, um cidadão americano foi acusado de "atividades de mercenário" na Rússia desde a última sexta-feira. O homem de 72 anos é acusado de ter lutado como mercenário ao lado da Ucrânia durante o conflito em andamento, de acordo com a agência. O indivíduo identificado como Stefan Hubbard, um cidadão dos EUA do Michigan, tem morado na Ucrânia desde 2014. O relatório não especifica o local e a data exatos da prisão do cidadão americano. De acordo com a RIA Novosti, ele foi transportado para o julgamento em um tribunal de Moscou pela polícia militar.

12:01 Ataque de Mísseis em Estação de Polícia em Kryvyi Rih, Ucrânia

Relatos de ataques russos vêm das partes sul e central da Ucrânia. Um míssil atingiu uma estação de polícia em Kryvyi Rih pela manhã, segundo a administração local. Um corpo de mulher foi encontrado sob os escombros, e pelo menos cinco outras pessoas ficaram feridas. Trabalhadores de resgate ainda estão procurando sobreviventes. Edifícios residenciais também sofreram danos. A Promotoria Regional de Dnipropetrovsk lançou fotos dos ataques de mísseis em Kryvyi Rih.

De acordo com relatórios ucranianos, outro ataque de míssil ocorreu na cidade de Dnipro à noite, com uma instalação industrial como alvo. Pelo menos oito pessoas ficaram feridas como resultado dos ataques aéreos russos na região de Kherson, segundo a administração local.

11:27 Drone Não Identificado Pode ter Entrado no Espaço Aéreo da NATO na Romênia

Um drone russo pode ter entrado brevemente no espaço aéreo do membro da NATO Romênia durante a noite, de acordo com o ministério da defesa em Bucareste. O drone pode ter cruzado o espaço aéreo romeno na área da fronteira por menos de três minutos, segundo o ministério. O drone foi relatado como estando envolvido em um ataque à cidade ucraniana do sul de Izmail, onde as autoridades ucranianas relataram três mortes e mais de uma dúzia de feridos como resultado de um ataque de drone pela manhã na sexta-feira.

10:57 Zelensky Visitará os EUA para Pedir Mais Ajuda Militar

O presidente Zelensky está viajando para os EUA para apresentar seu "plano de vitória" e pedir mais ajuda militar. Biden está supostamente assegurando um pacote de armas para a Ucrânia no valor de quase 8 bilhões de dólares, de acordo com o repórter da ntv Gordian Fritz.

10:20 Agências de Inteligência dos EUA Advertem sobre Retaliação Severa se a Ucrânia Alvo com Mísseis de Longo Alcance

De acordo com um relatório, as agências de inteligência dos EUA veem riscos significativos se a Ucrânia usar mísseis ocidentais de longo alcance para atingir profundamente o território russo. Permitir isso poderia levar a uma severa retaliação, relata o "New York Times", citando uma avaliação de inteligência não publicada. As reações russas poderiam variar de incêndios e sabotagem contra instalações na Europa a ataques mortais contra pontos de apoio militar dos EUA e europeus. Embora a Rússia possa não realizar abertamente tais ataques, operações de inteligência encobridas são mais prováveis. O "New York Times" também relata que as agências de inteligência dos EUA acreditam que a Ucrânia não tem mísseis de longo alcance suficientes para mudar fundamentalmente o curso da guerra. De acordo com essa avaliação, o risco é alto, com sucesso incerto. Isso pode explicar em parte por que a decisão é tão difícil para o presidente Biden dos EUA.

09:57 Putin Ameaça Consequências Ocidentais se Armas de Longo Alcance Usadas Contra a Rússia

A Rússia ameaça os EUA com consequências se aprovarem o uso de armas de longo alcance contra alvos na Rússia. O presidente Putin sugere restrições às exportações de matérias-primas estratégicas, incluindo urânio, como retaliação contra o Ocidente. O repórter da ntv Munz explica o contexto e as implicações.

08:40 Estrutura Russa Não Identificada Perto da Ponte da Crimeia Puzzla a Marinha Ucraniana

Uma estrutura russa não identificada perto da Ponte da Crimeia está confundindo a Marinha Ucraniana. A construção está em andamento, diz o porta-voz da marinha Dmytro Pletenchuk, de acordo com "The Kyiv Independent" na TV ucraniana. Seu propósito é desconhecido. "Pode ser uma instalação defensiva, pode ser outra passagem, mas ainda é cedo demais para tirar conclusões", disse Pletenchuk. Ele acredita que os russos não a completarão devido às condições climáticas cada vez piores. "Eles continuam tentando colocar algo de novo no Estreito de Kerch para construir diversas estruturas hidrotécnicas ou barreiras, mas depois de cada tempestade, eles acabam na praia." A ponte conecta a Rússia à península ucraniana da Crimeia, que a Rússia anexou.

08:08 Cidade Próxima à Fronteira com a Romênia Atacada, Vários Mortos

A cidade de Ismajil no sul da Ucrânia foi atacada. Três pessoas morreram em um ataque de drone russo pela manhã, disse o governador da Oblast de Odessa, Oleh Kiper. Todas as vítimas eram idosas, incluindo uma mulher com mais de 90 anos. Onze outras pessoas, incluindo uma criança, ficaram feridas. Kiper também relatou edifícios e carros danificados, bem como vários incêndios. A cidade de Ismajil fica na fronteira com a Romênia, com a foz norte do rio Danúbio formando a fronteira. Leia mais aqui.

07:40 Advogando por Ajuda Militar Aumentada: Especialista em Política Externa do SPD Roth Sugere Mais Ajuda para a Ucrânia

O especialista em política externa do SPD Michael Roth encoraja uma ajuda militar europeia mais substancial para a Ucrânia. Ele afirmou: "Os países europeus proeminentes precisam contribuir militarmente de forma mais substancial para que a Ucrânia permaneça um país livre e democrático". Roth falou com o "Tagesspiegel", enfatizando: "Agora é hora de mobilizar todos os recursos para posicionar a Ucrânia da melhor forma possível para potenciais negociações". Ele acredita que "aqueles que procuram pôr fim à guerra rapidamente devem equipar a Ucrânia com os instrumentos necessários". A capacidade militar e a diplomacia são componentes harmoniosos. "A Rússia só será receptiva a negociações se Putin estiver convencido de que a vitória sobre a Ucrânia é inatingível".

07:09 Baerbock: Falta de Apoio Deixaria Hospitais Vulneráveis

A Chanceler Baerbock defende o envio de armas ocidentais para a Ucrânia e alerta contra a vacilação no apoio a Kyiv. "A ideia de que não haveria conflito e baixas na Ucrânia se as armas defensivas não estivessem presentes é tão simples quanto errada", disse Baerbock durante a Assembleia Geral da ONU em Nova Iorque. "Se a Rússia parar seu ataque, a guerra termina. Se a Ucrânia parar a autodefesa, é o fim para a Ucrânia." O Presidente Putin retaliou a um convite para uma conferência de paz em junho ao bombardear um hospital infantil. Enquanto Putin recusar conversações diplomáticas, deixar de apoiar equivaleria a "deixar os hospitais e crianças da Ucrânia desprotegidos, resultando em mais atrocidades de guerra, possivelmente também em outros países." Baerbock enfatiza que a Rússia "repetidamente colocou em risco a inviolabilidade dos estados bálticos e das fronteiras da Polônia".

06:45 Eslovénia: Decisões Prematuras Podem Ameaçar Defesa da Ucrânia

O governo esloveno aconselha contra apressar a rejeição do uso de armas ocidentais de longo alcance no território russo, apesar das reservas alemãs. "Anunciar antecipadamente que certos tópicos estão fora de questão não é geralmente a melhor estratégia", disse o Primeiro-Ministro Robert Golob durante a Assembleia Geral da ONU em Nova Iorque. "Nesta situação complexa, todas as alternativas devem ser consideradas e a melhor para a situação atual deve ser escolhida", respondeu Golob a uma pergunta sobre mísseis de cruzeiro de longo alcance. Atualmente, a Alemanha e os EUA são relutantes neste assunto. O Chanceler Olaf Scholz recentemente se opôs ao envio de armas de precisão de longo alcance para a Ucrânia no futuro.

06:11 Baerbock Pede ao Irã que Pare de Apoiar a Rússia e de Transferir Mísseis

A Chanceler Annalena Baerbock pede ao Irã que pare qualquer apoio à agressão da Rússia contra a Ucrânia e proíba a transferência de mísseis balísticos e drones. O Ministério das Relações Exteriores comunica isso via plataforma X. Baerbock encontrou seu colega iraniano Abbas Araktschi nas margens da Assembleia Geral da ONU em Nova Iorque.

06:01 Trump Planeja Encontro com Zelensky

O ex-Presidente dos EUA Donald Trump planeja encontrar-se com o Presidente da Ucrânia Volodymyr Zelensky na sexta-feira em Nova Iorque. O encontro ocorrerá na Trump Tower em Manhattan, revela Trump. Zelensky, que se encontrou com o Presidente Joe Biden na quinta-feira, estendeu sua estadia nos EUA para se encontrar com Trump. Antes de sua visita aos EUA, Zelensky expressou seu desejo de se encontrar com Trump, o Presidente democrata Joe Biden e a Vice-Presidente Kamala Harris para apresentar sua "estratégia de vitória" para pôr fim à guerra na Ucrânia. Leia mais sobre isso aqui.

04:25 Harris Compromete-se com o Apoio a Zelensky e Advertem sobre um Resultado Eleitoral Potencial

A candidata presidencial democrata Harris promete ao Presidente da Ucrânia Zelensky seu apoio e alerta contra um resultado eleitoral específico (sem mencionar o nome do candidato). "Meu apoio à Ucrânia e a seu povo permanece inabalável. (...) Continuarei a defender a Ucrânia e trabalharei diligentemente para garantir que ela emerja vitoriosa e desfrute de paz e prosperidade", disse a democrata durante a visita de Zelensky a Washington. Ela alerta que o fim da guerra não pode ser ditado sem a participação da Ucrânia. Algumas pessoas nos EUA procuram forçar a Ucrânia a render partes significativas de seu território, aceitar a neutralidade e abandonar garantias de segurança de países externos. Essas propostas são paralelas às propostas do líder do Kremlin Putin, ela enfatiza, equivalendo a uma capitulação.

02:08 Ucrânia Relata Ataques a Oeste de Kherson

As forças russas repetidamente bombardearam o assentamento de Tomyna Balka a oeste da cidade ucraniana de Kherson controlada pelos ucranianos na quinta-feira, de acordo com Prokrudin, o governador local. Uma mulher foi morta e outra pessoa ficou ferida, de acordo com o Telegram.

00:55 Reino Unido Fornecerá Mais Sistemas de Artilharia para Defesas da Ucrânia

O Reino Unido fornecerá um novo lote de sistemas de artilharia autopropelidos AS90 para as forças de defesa da Ucrânia, confirmou o Ministério da Defesa britânico. Dez desses sistemas já foram fornecidos à Ucrânia, com mais seis esperados nas próximas semanas.

23:33 ONU Lutando Financeiramente para Auxiliar Ucranianos Durante o Inverno

A Organização das Nações Unidas admite que não possui os fundos necessários para auxiliar os ucranianos durante o inverno atual. "O nível de financiamento de organizações como a nossa é significativamente insuficiente nesta época do ano", diz Karolina Lindholm Billing, coordenadora da Ucrânia para o ACNUR. Atualmente, o ACNUR está apenas com 47% do financiamento necessário para apoiar os milhões de ucranianos afetados pela guerra. No mesmo período do ano passado, o ACNUR tinha 70% dos fundos necessários.

22:13 Biden: Aumentando a Ajuda dos EUA à Ucrânia

O Presidente Joe Biden anuncia um aumento na ajuda americana à Ucrânia pelo restante de seu mandato. Esta medida visa fortalecer o poder de barganha do governo ucraniano em Kyiv, disse Biden antes de um encontro com o Presidente da Ucrânia Volodymyr Zelensky em Washington. O mandato de Biden termina em janeiro, potencialmente deixando o cargo para a Vice-Presidente Kamala Harris ou o ex-Presidente Donald Trump, que é previsto para reduzir o envolvimento dos EUA na Ucrânia.

21:34 Ucrânia: Rússia se Preparando para Ofensiva Intensificada na Região de ZaporizhzhiaSegundo fontes de inteligência ucranianas, as tropas russas estão planejando intensificar suas atividades militares na região de Zaporizhzhia. "Há uma tendência crescente para um conflito mais acirrado no setor da zona de combate na região de Zaporizhzhia", afirmou um representante das tropas estacionadas no sul da Ucrânia em uma televisão nacional. "Nos últimos 24 horas, houve cinco ataques, e esperamos que esse número aumente, já que nossa inteligência indica que o inimigo está reunindo unidades de ataque perto de Pryiutne". Além disso, veículos blindados leves foram relatados no lado russo, acrescentou o representante. "Isso sugere que eles estão se preparando para operações ofensivas."

21:00 Biden e Selenskyj: Rússia Não VenceráEnquanto sua reunião começa em Washington, o presidente dos EUA, Joe Biden, promete ao presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, apoio inabalável dos Estados Unidos. "A Rússia não sairá vitoriosa, a Ucrânia sim", declarou Biden enquanto recebia Zelensky na Sala Oval da Casa Branca: "E nós estaremos com você a cada passo do caminho." Saiba mais detalhes aqui.

