Biden e os potenciais candidatos presidenciais de 2024 delinearam seus planos para homenagear o aniversário do 11 de setembro.

Harris se juntará a Biden, que chegou a Nova York por volta das 14h de terça-feira, para um evento de comemoração no local do World Trade Center em Manhattan na manhã de quarta-feira. Em seguida, eles seguirão para Shanksville, Pensilvânia, para participar de uma cerimônia de dépôt de couronne no memorial do Voo 93, de acordo com anúncios da Casa Branca.

Mais tarde, à tarde, eles prestarão suas homenagens com outra cerimônia de dépôt de couronne no Pentágono, em Arlington, Virgínia.

O ex-presidente Donald Trump e seu companheiro de chapa para a vice-presidência, o senador do Ohio JD Vance, também estão programados para participar dos eventos no local do World Trade Center. Trump também deve visitar Shanksville na quarta-feira, de acordo com uma fonte. Não está claro se os dois grupos se encontrarão.

O governador de Minnesota, Tim Walz, o candidato democrata à vice-presidência, também participará de uma ocasião para marcar o aniversário. Seu escritório não revelou o local do evento.

Trump e Harris já terão superado seu primeiro encontro pessoal na debate presidencial na terça-feira à noite.

Em contraste com campanhas anteriores que geralmente evitam a política nas comemorações do 11 de setembro, este ciclo eleitoral tem sido marcado pela sua hostilidade. Fica a veremos se e como cada campanha introduzirá a política na mistura na quarta-feira.

Aproximadamente 3.000 pessoas perderam a vida quando extremistas islâmicos sequestraram quatro aviões comerciais em 11 de setembro de 2001. Dois aviões foram deliberadamente jogados contra cada uma das Torres Gêmeas do World Trade Center em Lower Manhattan. Outro avião atingiu o Pentágono, e o quarto caiu em um campo rural da Pensilvânia depois que os passageiros tentaram counteract o sequestro.

No ano passado, Biden comemorou o 22º aniversário com um evento com pessoal militar americano no Alasca. Durante esse evento, o presidente afirmou incorretamente que visitou o local do World Trade Center "no dia seguinte" aos ataques. Na verdade, ele visitou nove dias depois.

O presidente prestou homenagem ao aniversário no Pentágono em 2022. Em 2021, ele e a primeira-dama Jill Biden também viajaram para cada um dos três locais do ataque terrorista. Eles foram acompanhados pelo ex-presidente Barack Obama e pela ex-primeira-dama Michelle Obama na homenagem de Nova York.

No contexto da hostilidade do ciclo eleitoral, pode ser interessante ver como a política será incorporada aos eventos de comemoração tanto pelo campo de Trump quanto pelo de Harris. Apesar de suas diferenças passadas, Harris e Biden interagirão novamente durante seus eventos conjuntos no 11 de setembro, incluindo a visita ao local do World Trade Center, Shanksville e o Pentágono.

