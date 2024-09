Biden e Harris destacam as iniciativas do governo para reduzir danos relacionados a armas de fogo

(CNN) — O presidente Joe Biden e a vice-presidente Kamala Harris se uniram na Casa Branca na quinta-feira para abordar o tema da redução da criminalidade e da violência nos Estados Unidos, com foco especial nas armas de fogo. Biden fez uma alfinetada no seu antecessor, dizendo: "Depois de mais um tiroteio em uma escola, meu antecessor e muitos outros membros do Congresso disseram: 'Superem isso'. No ano passado, quem diabos acha que pode simplesmente descartar essas tragédias?"

Biden também reagiu ao comentário do senador JD Vance de que os tiroteios em escolas se tornaram "uma realidade da vida", afirmando: "Sério? Quem diabos esses caras acham que são?"

Harris, fiel às suas temas da campanha, enfatizou o direito de todos de viver, trabalhar e aprender sem medo de violência. Ela apontou: "O nosso país enfrenta uma epidemia de violência com armas de fogo, e eu acredito firmemente que o direito à segurança é um direito humano fundamental. No entanto, o povo americano está vivendo em constante medo."

Harris, reconhecendo a sua própria propriedade de armas de fogo, condenou a dicotomia equivocada entre a prevenção de mais tragédias e a manutenção da Segunda Emenda. Ela esclareceu: "Eu apoio a Segunda Emenda, mas precisamos restaurar a proibição de armas de assalto, implementar verificações de antecedentes universais, promover leis de armazenamento seguro e estabelecer leis de bandeira vermelha."

Biden destacou as iniciativas que a sua administração já implementou, como a Lei de Comunidades Mais Seguras de 2022 e bilhões de dólares em financiamento do Plano de Resgate Americano para comunidades de aplicação da lei. Ele apontou para o histórico de Harris, "Graças a um promotor competente com extensa experiência nessas questões, ela recebeu muito retrocesso do outro cara, alegando que não estamos ajudando a aplicação da lei."

A ordem executiva assinada por Biden visa combater a ameaça de avanços na tecnologia de armas de fogo, incluindo armas impressas em 3D e "fantasmas". Também estabeleceu uma força-tarefa responsável pela avaliação dos riscos apresentados por dispositivos de conversão que podem transformar pistolas semi-automáticas em armas automáticas totalmente e armas impressas sem numeração disponíveis online.

Presentes no evento estavam Randall Woodfin, prefeito de Birmingham, Alabama, que lidou com um tiroteio em massa envolvendo armas com interruptores de conversão no fim de semana passado, além da deputada estadual da Geórgia Lucy McBath, cujo filho foi morto a tiros em 2012, e a ex-deputada federal do Arizona Gabby Giffords, que foi ferida em um tiroteio em um estacionamento de supermercado em 2011.

Biden alertou que vitórias republicanas na Casa Branca ou no Congresso em novembro poderiam potencialmente minar os esforços para fortalecer a legislação sobre armas de fogo, enquanto Harris instou os legisladores a abordar a violência com armas de fogo com maior determinação. "Precisamos de mais líderes políticos como aqueles presentes aqui no Congresso, com a coragem de avançar, desafiar o lobby das armas e priorizar a vida dos nossos filhos acima da política", ela concluiu.

Biden enfatizou ainda a importância de abordar a política em torno da violência com armas de fogo, dizendo: "Não podemos permitir que a política atrapalhe a proteção das vidas dos nossos filhos."

Harris também destacou a necessidade de vontade política para combater a violência com armas de fogo, dizendo: "Uma legislação mais forte sobre armas de fogo requer coragem política e disposição para desafiar o poderoso lobby das armas."

