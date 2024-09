Biden aumenta o otimismo de Kiev sobre potenciais autorizações de armas

Há algum tempo, a Ucrânia vem buscando permissão para atacar instalações militares russas usando armamentos avançados do Ocidente. Recentemente, houve indicações do presidente dos EUA, Joe Biden, e de seu secretário de Estado de que algo pode estar sendo planejado nessa frente. Além disso, republicanos poderosos no Congresso estão pressionando por essa aprovação.

Em resposta a uma pergunta de um jornalista, Biden sugeriu que eles estão considerando essa possibilidade. No entanto, o cronograma é incerto, já que os EUA ainda estão avaliando alguns aspectos técnicos antes que a entrega possa ocorrer.

Da mesma forma, Blinken, em uma entrevista à Sky News, não descartou completamente a ideia. Ele deu a entender que Biden poderia permitir que a Ucrânia ataque profundamente território russo, já que Blinken está programado para visitar Kiev na quarta-feira. Os comentários de Blinken vieram após uma conferência de imprensa em Londres, onde ele mencionou que o Irã havia fornecido à Rússia foguetes de curto alcance, que Moscou pode usar contra a Ucrânia em breve.

Enquanto isso, republicanos influentes no Congresso dos EUA estão pressionando Biden por uma decisão sobre a aprovação de armas. Eles argumentam que é hora do governo levantar as restrições ao uso de armas fornecidas pelos EUA contra alvos militares válidos na Rússia, como sugerido em uma carta ao presidente dos EUA. A carta é assinada por figuras notáveis, como Michael McCaul, chairman do Comitê de Relações Exteriores da Câmara.

Ataques Contínuos à Infraestrutura Ucraniana

Até agora, os EUA têm usado principalmente suas armas para defender-se contra a ofensiva russa na cidade oriental ucraniana de Kharkiv. A Ucrânia vem buscando permissão há meses para atacar alvos além da fronteira russa com armas de longo alcance dos EUA. Isso permitiria que eles atacassem campos de aviação militares russos, de onde jatos lançam bombas guiadas ou disparam mísseis, alcançando até cidades como Kharkiv e trincheiras na linha de frente.

Os mísseis ATACMS atualmente fornecidos por Washington têm um alcance de cerca de 300 quilômetros. No entanto, o secretário de Defesa Lloyd Austin admitiu recentemente em Ramstein que a Força Aérea Russa havia mudado seus aviões de combate para outros campos mais distantes há algum tempo. Até agora, o chanceler alemão Olaf Scholz recusou-se a fornecer à Ucrânia o míssil de cruzeiro Taurus, que tem um alcance de 500 quilômetros e poderia potencialmente alcançar Moscou.

O presidente Volodymyr Zelenskyy pediu novamente permissão para usar armas de longo alcance ocidentais contra território russo na sexta-feira em uma reunião do Grupo de Contato da Ucrânia em Ramstein. Austin expressou reservas em resposta.

Se os EUA aprovarem o pedido da Ucrânia, isso poderia potencialmente levar a acusações de crimes de guerra, já que atacar território russo violaria o direito internacional. Além disso, o uso de armamentos avançados poderia aumentar ainda mais o conflito, levando a consequências imprevisíveis.

