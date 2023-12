Biden aumenta a pressão sobre AMLO enquanto o aumento da fronteira inflama um problema político de longa data

Biden falou com o Presidente mexicano Andres Manuel Lopez Obrador na manhã de quinta-feira, numa altura em que os EUAprocuram obter assistência adicional para reduzir o número de migrantes que chegam à fronteira entre os EUA e o México. O telefonema surge num momento politicamente delicado para Biden, que se tem debatido repetidamente com o aumento do número de migrantes, alimentado pela deterioração das condições no Hemisfério Ocidental.

A segurança das fronteiras - que continua a ser uma vulnerabilidade para Biden em 2024 - tem estado na linha da frente este mês, quando os negociadores do Senado tentaram chegar a um acordo sobre imigração ligado ao pedido suplementar de segurança nacional da administração. Essas negociações foram interrompidas, impedindo Biden de obter ajuda adicional para a Ucrânia e Israel antes do final do ano. O pedido da Casa Branca também incluía 14 mil milhões de dólares para a segurança das fronteiras.

Entretanto, o ex-presidente Donald Trump intensificou a sua já virulenta retórica anti-imigração e o governador republicano do Texas, Greg Abbott, intensificou o transporte de migrantes para cidades lideradas pelos democratas, transportando-os de avião para Chicago, que acolherá a Convenção Nacional Democrata no próximo verão.

Em conjunto, a situação sublinha os ventos contrários que Biden tem pela frente, uma vez que enfrenta críticas dos republicanos que dizem que ele é o culpado pela crise fronteiriça, dos democratas que argumentam que mais pode ser feito para lidar com o aumento e dos progressistas que estão a insurgir-se contra medidas fronteiriças rigorosas.

Os funcionários da administração Biden citaram repetidamente o movimento recorde de migrantes através do Hemisfério Ocidental como uma questão regional que requer a ajuda de vários parceiros. Mas apesar de uma série de medidas adoptadas pelos EUA para tentar travar o fluxo de migrantes, milhares de pessoas chegaram à fronteira sul dos EUA.

Nos últimos dias, mais de 10 000 migrantes atravessaram ilegalmente a fronteira entre os Estados Unidos e o México todos os dias - números que não se registavam desde os dias anteriores ao levantamento de uma restrição da era Covid conhecida como Título 42, que permitia às autoridades recusar a entrada de migrantes na fronteira. A falta de capacidade e de recursos para os resolver está a criar o tipo de cenário que as autoridades norte-americanas planearam, mas que esperavam que não se concretizasse.

Sob a administração Biden, o Departamento de Segurança Interna considerou vários cenários e planeou um aumento na fronteira sul dos EUA de 16.000 a 18.000 chegadas por dia, antes do levantamento da restrição fronteiriça da era Covid que as autoridades temiam que provocasse um aumento.

"Poderíamos ter - e poderíamos manter - alguns dias com 12.000 encontros", disse um antigo funcionário da Segurança Interna à CNN.

"Mas a realidade é que um fluxo sustentado de 12.000 a 14.000 é o que determinámos que iria quebrar o sistema. Tudo o que fosse para além disso provocava uma pressão significativa sobre os recursos e a detenção. Em última análise, sabíamos que estávamos a ultrapassar as capacidades do DHS", disse o antigo funcionário. "O sistema vai quebrar".

O que torna este momento um desafio único, dizem os funcionários, é que vários sectores ao longo da fronteira sul dos EUA estão sobrecarregados, tornando mais difícil descomprimir as áreas da fronteira que estão a lidar com grandes grupos de migrantes.

"Quando se tem vários sectores e não se consegue descomprimir porque os locais para onde normalmente se descomprime estão sobrecarregados, é insustentável", disse o antigo chefe da Patrulha de Fronteira dos EUA, Raul Ortiz.

Um funcionário da Segurança Interna sublinhou que a situação na fronteira entre os EUA e o México, onde o pessoal está a ser deslocado para tentar absorver o fluxo de migrantes e onde milhares de pessoas estão à espera de serem processadas, se aproxima de um "ponto de rutura".

As nacionalidades e a demografia dos migrantes também têm constituído um desafio para as autoridades, uma vez que não há espaço suficiente para a detenção ou voos de repatriamento para aqueles que não reúnem as condições necessárias para obter asilo.

De acordo com as autoridades fronteiriças, este aumento está a ser impulsionado por agências de viagens pseudo-legítimas e redes de transporte organizadas que anunciam viagens para a fronteira sul dos EUA e, em última análise, ligam os migrantes aos passadores.

Esta semana, havia mais de 26.000 imigrantes sob custódia da Alfândega e da Proteção das Fronteiras - quase 10.000 pessoas acima da capacidade.

Abbott aproveitou o número crescente de chegadas à fronteira, transportando para cidades como Nova Iorque, Washington, Denver e Chicago migrantes que foram processados e libertados na pendência dos seus processos de imigração. A iniciativa, embora impulsionada por Abbott, tem sido um ponto de discórdia entre as autoridades democratas e a Casa Branca, à medida que as cidades se debatem com o afluxo de imigrantes.

Abbott intensificou os seus esforços na quarta-feira, quando o Estado transportou migrantes para Chicago. O voo partiu de El Paso para Chicago com 120 passageiros.

Na quinta-feira, a Casa Branca criticou Abbott por ter transportado migrantes para Chicago, chamando-lhe uma "manobra política" que "se junta à sua lista de políticas extremas que procuram demonizar e desumanizar as pessoas".

"Mais uma vez, o Governador Abbott está a mostrar a pouca consideração ou respeito que tem pelos seres humanos", disse o porta-voz da Casa Branca, Angelo Fernandez Hernandez, numa declaração à CNN.

"O governador Abbott deixa migrantes na berma da estrada no auge do inverno, instala arame farpado, tornando mais perigoso o trabalho da Patrulha de Fronteira, e promove leis extremas que tornarão as comunidades do Texas menos seguras. O Governador Abbott não está interessado em soluções, apenas procura utilizar as pessoas como peões políticos", acrescentou.

