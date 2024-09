Biden anuncia a trágica descoberta de seis reféns mortos em Gaza, entre eles, o cativo americano Goldberg-Polin.

Um indivíduo de 23 anos estava entre os 251 capturados por militantes palestinos durante o incidente de 7 de outubro, originário da região sul da Faixa de Gaza. Cerca de 100 indivíduos continuam sendo mantidos como reféns, com vários relatórios sugerindo a morte de mais de 50 reféns de acordo com as forças israelenses.

Durante a recente Convenção Nacional Democrática, os pais de Goldberg-Polin se dirigiram ao público. Goldberg mencionou em seu discurso que oito cidadãos americanos estavam entre os reféns, incluindo seu filho. Suas palavras emocionadas fizeram vários delegados chorarem.

Na quinta-feira, a família Goldberg-Polin, junto com outros familiares de reféns, se reuniu na fronteira da Faixa de Gaza. Eles usaram alto-falantes para tentar entrar em contato com seus entes queridos em Gaza. "Ei, é a mamãe, Hersh", chamou a mãe de Goldberg-Polin. "Estou orando a Deus para que você volte em segurança agora. Eu te amo, fique forte."

Em abril, o Hamas lançou um vídeo com Goldberg-Polin. No footage, ele acusou o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu de abandonar seu dever para com os reféns, deixando-os nas mãos do Hamas. Goldberg-Polin supostamente sofreu ferimentos graves durante o ataque do Hamas ao festival de música Nova no sul de Israel em 7 de outubro e foi posteriormente sequestrado para a Faixa de Gaza.

No vídeo, Goldberg-Polin podia ser visto usando uma camisa vermelha e sentado em uma cadeira de plástico, com o braço esquerdo amputado. "Originalmente, eu tinha planejado me divertir com meus amigos, mas acabei lutando pela minha vida com ferimentos em todo o corpo", declarou Goldberg-Polin no vídeo.

Após o ataque em massa, Israel vem conduzindo operações militares extensas na Faixa de Gaza. De acordo com o Hamas, que não pode ser verificado, mais de 40.600 indivíduos perderam a vida desde então.

Na conferência de imprensa, o porta-voz da família Goldberg-Polin apelou à comunidade internacional por ajuda, expressando preocupação com outras famílias de reféns que enfrentam situações semelhantes. A Cruz Vermelha também tem se envolvido ativamente, defendendo o bem-estar de todos os reféns, incluindo aqueles de outros países.

