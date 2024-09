Beyoncé discute priorizar sua tranquilidade e fornece razões por trás da ausência de acompanhamentos visuais de 'Cowboy Carter' e 'Renaissance'.

A figura popular graça a capa da edição de outubro da GQ, estrelando um artigo intitulado, "O Empreendedorismo de Beyoncé Knowles-Carter." Beyoncé está expandindo seu império de música, moda e produtos de cuidados com os cabelos com um uísque batizado em homenagem ao seu avô, SirDavis.

Ela também está refletindo sobre sua vida e carreira.

Lançando seu oitavo álbum, "Act II: Cowboy Carter" neste ano, Beyoncé falou à publicação, "Estou orgulhosa do que conquistei, mas reconheço os sacrifícios - meus e da minha família. Houve um tempo em que me empurrei para atender prazos impossíveis, sem tempo para desfrutar dos frutos do meu trabalho árduo. Na década de 1990, não nos ensinaram a priorizar a saúde mental. Não tinha muitas fronteiras e concordava com tudo. Mas já paguei minha parte."

Inicialmente hesitante quanto à sua filha de 12 anos, Blue Ivy, se juntar a ela no palco durante a turnê Renaissance, a mãe carinhosa explicou, "Blue tem talento para música e moda. Ela é uma brilhante editora, pintora e atriz. Ela criou personagens desde os três anos. Ela é uma estrela em ascensão, mas no início, não queria que ela estivesse no palco. Blue queria isso para si mesma, levou a sério e mereceu. O mais importante é que ela se divertiu! Todos nós a vimos crescer todas as noites antes dos nossos olhos."

Com uma carreira que abrange três décadas, Beyoncé conhece os desafios da indústria musical, especialmente para as jovens ladies. Ela teve palavras gentis para alguns artistas em ascensão que estão continuando sua legado.

"Admiro e respeito as cantoras-compositoras femininas que estão fazendo ondas hoje... Raye, Victoria Monet, Sasha Keable, Chloe x Halle e Reneé Rapp. Gosto de Doechii e GloRilla, e acabei de saber sobre That Mexican OT, ele é de Houston... Ele é dinâmico! Gosto de 'Please Please Please' de Sabrina Carpenter, e acho que Thee Sacred Souls e Chappell Roan são talentosos e intrigantes", ela compartilhou.

No entanto, ela tem amor pelos clássicos, mencionando artistas icônicos como "Stevie Wonder, Marvin Gaye e músicos da Stax Records."

Beyoncé alcançou a status de lenda, em parte, ao confiar em sua intuição. Ela confessou à GQ que essa foi a razão pela qual resistiu aos pedidos de videoclipes para "Cowboy Carter" e "Renaissance".

"Pensei que era crucial, dado o excesso de visuais, que o mundo se concentrasse na voz. A música em si é suficiente. Fãs de todo o mundo se tornaram o visual. Todos nós experimentamos o visual na turnê."

A carisma da Rainha Bey nos permite nos tornar os visuais que procuramos. Até então, "O Empreendedorismo de Beyoncé" parece próspero.

"Abri mão da fórmula da estrela pop anos atrás", ela disse. "Parei de perseguir o que é tendência e comecei a me concentrar nas qualidades que melhoram com o tempo e a experiência. Boa música e mensagens poderosas nunca sairão de moda."

O império de Beyoncé vai além da música e da moda, oferecendo entretenimento por meio de vários canais. Apesar de sua agenda cheia, ela gosta de assistir sua filha, Blue Ivy, se apresentar, desfrutando dos frutos do talento que compartilham.

Os fãs apreciam a abordagem única de Beyoncé em relação à música, muitas vezes optando por uma ênfase na voz em vez de excesso de visuais, proporcionando uma experiência de entretenimento única.

Leia também: