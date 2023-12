Destaques da história

Bertrand Piccard: As únicas limitações são as crenças que temos

Aviador pioneiro revela pormenores do voo que bateu o recorde

Bertrand Piccard espera que o Solar Impulse possa estimular a adoção de energias renováveis

Com um pai oceanógrafo e um avô físico de renome, o aviador suíço deu continuidade às tradições familiares de exploração inovadora.

Em 1999, Piccard e Brian Jones tornaram-se os primeiros homens a dar a volta ao mundo sem escalas num balão - o Breitling Orbiter 3 - vencendo o magnata britânico Richard Branson e o empresário americano Steve Fossett.

Este ano, assinalou outro marco aéreo, ao completar o primeiro voo à volta do mundo num avião movido a energia solar - o Solar Impulse 2.

Piccard e o piloto Andre Borschberg completaram a sua viagem épica em julho passado, aterrando em Abu Dhabi, depois de mais de 500 horas no ar e de terem percorrido mais de 43.000 quilómetros.

A apresentadora da CNN Supercharged, Nicki Shields, falou com o explorador de 58 anos na recente Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas, em Marraquexe, Marrocos, onde ele explicou alguns dos perigos que enfrentou ao longo do caminho e como espera que a sua viagem recorde ajude a tornar o futuro dos combustíveis limpos mais próximo.

CNN: Bertrand, antes de mais, parabéns! Que feito espantoso. Qual é a sensação de ter circum-navegado o mundo com energia solar?

Bertrand Piccard: "Parece ficção científica. Porque quando se voa, olha-se para o sol, olha-se para os quatro motores eléctricos a rodar com as hélices, não há ruído, não há poluição, não há combustível e sabe-se que se pode voar para sempre. E pensas, já estou no futuro. Mas é o presente, sabes. São as maravilhas e os milagres que a tecnologia pode alcançar".

CNN: Fale-nos da sua viagem... Depreendo que o senhor e o André Borschberg se revezaram para pilotar o Solar Impulse 2?

BP: "Sim, só havia um lugar no cockpit, por isso o Andre pilotou algumas das pernas e eu as outras. Partilhámos os diferentes voos. O André partiu de Abu Dhabi e depois fizemos turnos para atravessar a Ásia. O André voou do Japão para o Havai. Eu voei depois para São Francisco. Partilhámos a travessia dos EUA. Eu fiz a primeira travessia do Atlântico, ele voou para o Egipto e eu aterrei este ano, em julho, em Abu Dhabi".

A volta ao mundo em 23 dias

O Solar Impulse 2 produziu 11 000 kWh de energia a partir de 17 000 células solares instaladas ao longo dos seus 72 metros de envergadura. O voo de 17 etapas demorou um total de 23 dias a completar ao longo de 16 meses e percorreu43 000 quilómetros.

CNN: Alguns dos voos duraram vários dias - como é que se mantiveram acordados?

BP: "Dormimos pequenos momentos de 20 minutos e depois temos o despertador a tocar porque temos de verificar se está tudo bem. Depois, podemos voltar a dormir. Na última etapa, quando voei do Cairo para Abu Dhabi em três noites, dormi uma média de 45 minutos por noite."

CNN: Isso dá-me vontade de chorar - a falta de sono!

BP: "Bem, quando saímos da nossa zona de conforto, podemos fazer muito mais coisas. As únicas limitações são as crenças que temos. Todas as nossas crenças, todas as condições, todas as certezas, assim que nos livramos delas, funcionamos muito melhor e, na verdade, essa é a magia da aventura.

"Quando estamos realmente numa aventura, perdemos todas as nossas referências. Estamos num estado de perceção, de consciência, de criatividade. Há uma rutura com tudo o que sabemos e, como tudo é novo, esquecemos o que aprendemos (e) tentamos descobrir como nos adaptar às novas situações.

"Assim, criamos sempre novas formas de pensar, novas formas de fazer, novos tipos de reacções - é a consciência total. É um momento de graça. É fantástico".

CNN: O que o inspirou a voar à volta do mundo com combustível "limpo"?

BP: "Bem, o meu avô(Auguste Piccard) foi o primeiro homem na estratosfera. Foi ele que inventou o princípio da cápsula pressurizada. E depois o meu pai(Jacques Piccard) fez o mergulho mais profundo de sempre na Fossa das Marianas. O ponto mais profundo do oceano, a 11 quilómetros de profundidade.

"Sempre se tratou de explorar (e) encontrar formas de proteger o ambiente. Por isso, para mim, tornou-se também muito, muito importante fazer o mesmo. Não apenas aventuras pelo prazer de as fazer, mas projectos com significado.

"Por isso, dei a volta ao mundo num balão em 1999. Foi a primeira... mas ainda não tinha significado. Era o meu sonho pessoal, mas permitiu-me ter a ideia do Solar Impulse porque queimei 3,7 toneladas de propano líquido e todos os dias tinha medo de ficar sem combustível.

"O voo durou 20 dias sem parar. Quando aterrei, restavam 40 quilos. E eu disse para mim próprio: 'Não quero fazer outro voo como aquele, em que todos os dias tenho medo de ficar sem combustível. Então, como é que posso voar, sem indicador de combustível? Como é que posso voar perpetuamente? E foi então que tive a ideia de um avião movido a energia solar".

CNN: Vamos ver aviões movidos a energia solar a serem utilizados pelos consumidores nos próximos anos?

BP: "Seria uma loucura responder 'sim' e uma estupidez responder 'não', porque atualmente não é possível que 200 pessoas voem no Solar Impulse. Mas os irmãos Wright também não tinham a tecnologia para transportar passageiros e, mesmo assim, isso aconteceu.

"O primeiro computador do mundo era do tamanho de uma casa e agora todos nós temos um no bolso. Por isso, o Solar Impulse - claro que é grande, só voa com bom tempo, apenas um piloto e nenhum passageiro, mas há-de chegar a algum lado. Vai chegar aos aviões eléctricos, com certeza.

"Dentro de 10 anos, haverá aviões eléctricos a voar com 50 pessoas em trajectos curtos. Talvez não seja a energia solar a atravessar oceanos, mas já são os primeiros passos com aviões eléctricos.

"E, acima de tudo, todas as tecnologias que utilizámos para o Solar Impulse podem ser usadas na nossa vida quotidiana - para ter uma mobilidade mais limpa, casas mais bem isoladas, lâmpadas LED, bombas de calor, redes inteligentes. Se tudo isto fosse implementado no mundo, já seríamos capazes de dividir por dois as emissões de CO2. E, ao mesmo tempo, poderia criar postos de trabalho, gerar lucro, sustentar o crescimento da indústria".

CNN: Então, o que fizeram foi mostrar as capacidades da energia solar?

BP: "Não só a energia solar, mas também a tecnologia limpa. Tecnologia limpa - isto é, tecnologia que torna a energia eficiente para que se possa poupar energia. Esta é a melhor forma de obter lucro.

"Mesmo para os que negam as alterações climáticas, é importante compreender que é preciso ser lógico, mesmo que não se seja ecológico. E a lógica é substituir as velhas coisas poluentes e ineficientes por novas tecnologias limpas e modernas. É apenas uma forma de impulsionar novamente o crescimento e criar emprego".

CNN: Lançou recentemente a Aliança Mundial para as Tecnologias Limpas. O que espera alcançar?

BP: "O meu objetivo é falar de soluções, porque na maioria das conferências internacionais toda a gente fala dos problemas. Mas precisamos de mostrar que existem soluções, que as soluções são rentáveis, que as soluções podem ser utilizadas em todas as situações para sermos mais eficientes em termos energéticos. "Poupar energia, poupar recursos naturais - esta é a forma mais rentável de viver e de proteger o ambiente. É uma oportunidade económica e os negacionistas das alterações climáticas também têm de compreender isso.

"A Aliança Mundial para as Tecnologias Limpas é uma forma de reunir todos os actores que produzem, utilizam ou promovem tecnologias limpas e também de criar energias entre as empresas em fase de arranque. Muitos pequenos inventores têm muitas soluções disponíveis, mas ninguém as conhece. É preciso torná-las mais conhecidas, é preciso criar energias e encontrar pessoas que as financiem".

Fonte: edition.cnn.com