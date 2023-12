Bernard Tomic diz que vai testar positivo para a Covid durante a derrota na fase de qualificação do Open da Austrália e diz-lhe para se isolar

As esperanças do australiano, 260º classificado no ranking, de competir no seu Grand Slam caseiro foram destruídas em menos de uma hora, após uma derrota por 6-1 6-4 frente ao número 146 do mundo, Roman Safiullin, em Melbourne Park.

Depois de uma derrota contundente de 23 minutos no primeiro set, o australiano estava a perder por 2-1 durante uma mudança no segundo set quando disse à árbitra brasileira Aline da Rocha Nocinto que iria testar positivo para a Covid-19 dentro de 48 horas e criticou o regulamento de testes do torneio.

"Tenho a certeza que nos próximos dois dias vou testar positivo, estou a dizer-vos", afirmou Tomic.

"Pago-te o jantar se não testar positivo em três dias, caso contrário, paga-me o jantar.

"Não acredito que ninguém esteja a ser testado. Estão a permitir que os jogadores entrem em campo com testes rápidos no seu quarto... não há testes oficiais de PCR."

A CNN contactou o Open da Austrália para comentar o assunto.

Um jovem prodigioso, Tomic foi vitorioso no Open da Austrália de juniores em 2008, antes de atingir o 17º lugar no ranking mundial oito anos mais tarde, mas a sua classificação tem vindo a cair desde então e o jogador de 29 anos foi decisivamente derrotado por Safiullin.

No final do jogo, Tomic bateu os punhos com Safiullin e Da Rocha Nocinto antes de sair do court.

"Sinto-me muito mal

Ao atualizar os seus seguidores no Instagram a partir do seu quarto de hotel, Tomic disse que se estava a "sentir muito doente".

"Sinto-me muito doente, estou agora de volta ao meu quarto de hotel", disse Tomic.

"Acabei de falar com os médicos no local e eles pediram-me para me isolar. Ainda não puderam tratar-me para evitar o contacto.

"Obrigado por todo o apoio que me deram hoje no court. Agradeço-vos muito! Para a próxima, farei melhor. Estou muito desiludido, pois queria muito deixar os australianos orgulhosos e ter um bom desempenho no meu território. Manter-vos-ei informados".

Os comentários de Tomic sobre os protocolos Covid do Open da Austrália surgem no meio da saga em curso sobre a participação do número 1 mundial Novak Djokovic no torneio.

O sérvio foi considerado o cabeça de série número 1 do torneio, depois de um juiz ter anunciado, na segunda-feira, que anulou a decisão do governo australiano de cancelar o visto de Djokovic e ordenou a sua libertação de um centro de detenção temporária de imigrantes em Melbourne.

No entanto, o jogador de 34 anos, não vacinado, poderá ainda enfrentar a deportação, uma vez que o Ministro da Imigração da Austrália está a considerar a possibilidade de intervir para retirar o tenista do país.

Fonte: edition.cnn.com