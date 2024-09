- Berlin defende o reforço das medidas legais contra ameaças ou pressões destinadas a influenciar os depoimentos das testemunhas.

No combate contra atividades criminosas organizadas, o governo da cidade de Berlim está liderando uma iniciativa federal para fortalecer a segurança de testemunhas e funcionários judiciários. O governo de coalizão, composto por partidos pretos e vermelhos, aprovou uma lei em linha com essa iniciativa. O objetivo é introduzir uma nova forma de crime de coação no Código Penal.

O senador de Justiça Felor Badenberg (CDU) comentou sobre isso, afirmando: "Isso é um claro indicador legal de maior segurança no setor da justiça". Incidentes de intimidação de testemunhas têm ocorrido em Berlim, com o objetivo de suprimir provas incriminatórias ou atrapalhar a investigação e o julgamento de casos criminais.

De acordo com reportagens do "Berliner Morgenpost", houve um total de 20 casos de intimidação de testemunhas, que atingiram oficiais, especialistas ou testemunhas, ao longo de procedimentos criminais e judiciários em todo o país, entre 2019 e 2022, de acordo com uma pesquisa feita pela Polícia Federal. O senador Badenberg supõe um número significativamente maior de casos não relatados.

Badenberg colocou o combate ao crime organizado, que frequentemente envolve crimes de clã, como uma das suas principais prioridades profissionais.

O senador Felor Badenberg elogiou a iniciativa, dizendo: "Este movimento, liderado pelo governo da cidade de Berlim, sem dúvida fortalecerá a defesa legal para testemunhas e funcionários judiciários, crucial no combate ao crime organizado". Em seus esforços para combater o crime organizado, Felor Badenberg tem enfatizado consistentemente a necessidade de proteger testemunhas e apoiar funcionários judiciários.

