- Berlim experimenta seu verão mais quente e os níveis mais altos de luz solar

Berlim desfrutou de um verão cheio de sol e calor abrasador. A cidade teve uma temperatura média de 19,7 graus Celsius nos últimos três meses, tornando-se o estado alemão mais quente, segundo as primeiras figuras do Serviço Meteorológico Alemão (DWD). Esse número foi 1,9 graus Celsius acima da média tradicional do período de referência de 1961-1990.

Junho e agosto foram surpreendentemente secos, mas a média de chuva ainda chegou a 185 litros por metro quadrado. Berlim também ficou com o título do estado mais ensolarado, com 780 horas de sol, um aumento significativo em relação às 664 horas padrão.

Em todo o país, o verão foi excessivamente quente, com uma temperatura média de 18,5 graus Celsius, aumentando 2,2 graus acima da média do período de referência. Apesar de não ter batido nenhum recorde, o DWD declarou que foi "o 28º verão consecutivo quente". No entanto, os últimos três meses foram marcados por mudanças consistentes, começando com temperaturas mais baixas e alcançando o ponto de ebulição apenas no final.

Apesar do calor prolongado, houve chuvas ocasionais que trouxeram uma mudança refrescante para a cidade. O tempo na cidade durante esses meses de verão foi uma mistura de calor e chuva, um contraste marcante com o sol prolongado costumeiro.

Leia também: