- Berlim e Brandeburgo experimentam temperaturas de verão escaldantes.

Este fim de semana na região da capital é esperado ser ensolarado e com clima de verão, segundo o Serviço Meteorológico Alemão. Infelizmente, uma frente de tempestade lenta é esperada para se infiltrar no sul do Brandemburgo, amenizando ligeiramente a previsão.

O dia começará com céu encoberto. Com temperaturas alcançando 25 graus Celsius, a região sul do Brandemburgo testemunhará chuvas intermitentes e tempestades, que deverão diminuir gradualmente à tarde. A noite pode testemunhar uma queda nas temperaturas, chegando a 10 graus.

Domingo começará com uma atmosfera agradável. O termômetro pode chegar a 28 graus. A próxima semana de trabalho também parece estar mantendo essa tendência de verão - com dias quentes e noites frescas.

Apesar dos céus initially encobertos, a região da capital ainda experimentará calor, tornando-a um destino ideal para passeios de domingo. Mantendo o clima de verão, a próxima semana de trabalho é prevista para manter os dias quentes e noites frescas, tornando a região da capital uma opção popular para atividades de verão.

