Benjamin Franklin" é o último mergulho profundo de Ken Burns na história dos EUA

Um inventor, um artesão da palavra e um editor. Um "revolucionário relutante". Proprietário de escravos e, mais tarde, abolicionista. Um diplomata. E pai de um filho que se manteve leal à coroa britânica durante a guerra, criando uma fratura entre ambos.

Franklin foi tudo isto, como explicam os vários historiadores que o estudaram. Como resume Joseph Ellis, Franklin foi "um cientista de calibre Nobel, o maior estilista de prosa da sua geração e provavelmente o maior diplomata da história americana".

Burns tem-se mantido notavelmente prolífico, incluindo as produções em várias partes do ano passado sobre Ernest Hemingway e Muhammad Ali. No entanto, "Benjamin Franklin" aproxima-se dos seus trabalhos anteriores ao enfatizar o som em detrimento da visão, 32 anos depois de o inovador "The Civil War" de Burns ter estabelecido o modelo.

De facto, o trabalho de Burns para a PBS representa uma das marcas mais distintivas do formato documental. Para o efeito, há a narração sempre elegante de Peter Coyote, enquanto Mandy Patinkin lê as palavras de Franklin, e outros, incluindo Josh Lucas e Liam Neeson, emprestam as suas vozes a outras figuras-chave. Num toque especialmente agradável, Paul Giamatti substitui John Adams - cujo estilo diplomático fez dele o oposto gregário de Franklin - 14 anos depois de o ter retratado na minissérie da HBO.

A primeira parte cobre o início da vida de Franklin e desenvolve-se em direção ao início da Revolução Americana, que representa a maior parte da segunda parte. Esta inclui os esforços fundamentais de Franklin para garantir o apoio da França, bem como a sua reputação, algo exagerada, de ser um mulherengo durante esse período.

O nível de pormenor de Burns e do escritor Dayton Duncan é, como sempre, impressionante, desde as pequenas mas significativas edições de Franklin à Declaração de Independência (acrescentando "auto-evidente") até ao lamento que faz ao filho, William, de que "vê tudo através dos olhos do governo". E, claro, há a frase frequentemente citada de Franklin após a Convenção Constitucional quando, questionado sobre o tipo de governo que tinham estruturado, terá respondido: "Uma república, se a conseguirem manter".

Burns sempre foi hábil, sobretudo em aparições promocionais, em ligar a história ao presente e, apesar de algum debate sobre a sua autenticidade, essa declaração de exoneração de responsabilidade atribuída a Franklin tem ecoado bem alto nos últimos tempos. "Benjamin Franklin" pode não ser tão vistoso como alguns dos outros trabalhos de Burns, mas, tal como todos eles, não deixa de ser uma obra a reter.

"Benjamin Franklin" vai para o ar de 4 a 5 de abril, às 20h00 ET, na PBS.

Fonte: edition.cnn.com