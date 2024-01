Ben Roethlisberger reforma-se após 18 anos de carreira na NFL com os Pittsburgh Steelers

Roethlisberger fez o anúncio na sua página do Twitter, dizendo: "Chegou a altura de limpar o meu cacifo, pendurar as chuteiras e continuar a ser tudo o que posso ser para a minha mulher e filhos. Retiro-me do futebol americano como um homem verdadeiramente grato".

Roethlisberger foi recrutado com a 11ª escolha geral pelos Steelers em 2004, tendo ganho o prémio de Offensive Rookie of the Year na sua primeira época na liga.

Durante o seu tempo em Pittsburgh, ganhou dois anéis da Super Bowl nas épocas de 2005 e 2008 e foi eleito para a Pro Bowl em seis ocasiões.

Conhecido pela sua garra e determinação, Roethlisberger rapidamente se tornou um pilar para os Steelers, numa época de enorme sucesso sob o comando dos treinadores Bill Cowher e, mais tarde, Mike Tomlin.

Na sua época de estreia, foi suplente de Tommy Maddox na abertura da época, mas foi titular na 2ª semana. A partir daí, conduziu a equipa a um registo de 13-0, a caminho do jogo do Campeonato da AFC, que perdeu para Tom Brady e os New England Patriots.

"Ele estava numa posição muito difícil, tendo de ser um novato num ataque de veteranos, onde não lhe era pedido que fosse o líder do ataque", disse Jerome Bettis, running back do Hall da Fama e antigo colega de equipa de Roethlisberger.

"Foi uma transição difícil para ele, porque lhe pediam para ser um líder em campo, mas quando ele saía do campo, voltava a ser um novato. Ele lidou muito bem com isso. Conseguimos continuar a ganhar e apoiámo-nos nele.

"No final do ano, ele já era um veterano, porque tinha passado por tanta coisa. Em campo foi simplesmente mágico, as coisas que ele conseguiu fazer e a forma como jogou como um veterano no seu ano de estreia. Ele tinha um desafio, mas foi capaz de encará-lo de frente e fez um ótimo trabalho."

No total, os Steelers conquistaram 12 vagas nos playoffs sob o comando de Roethlisberger. A equipa também ganhou oito campeonatos da AFC North, participou em cinco jogos do campeonato da AFC e foi a três Super Bowls.

Tornou-se o quarterback mais jovem de sempre a ganhar uma Super Bowl - aos 23 anos - quando a equipa ganhou a Super Bowl XL e o segundo quarterback mais jovem de sempre a ganhar uma segunda Super Bowl quando os Steelers ganharam a Super Bowl XLIII.

O jogador de 39 anos se aposenta perto do topo da maioria das estatísticas de quarterback no que provavelmente será uma carreira no Hall da Fama.

Ele é o quinto na história da NFL em passes completados (5.440) e o quinto em jardas totais de passes (64.088) - atrás apenas de Brady, Drew Brees, Peyton Manning e Brett Favre.

"Não sei como expressar em palavras o que o jogo de futebol americano significou para mim e a bênção que foi. Sei com confiança que dei tudo o que tinha a dar a este jogo e sinto-me muito grato por tudo o que ele me proporcionou."

Roethlisberger acrescentou: "A jornada tem sido emocionante, definida por relacionamentos e alimentada por um espírito de competição ... O futebol americano tem sido uma dádiva, e agradeço a Deus por me ter permitido jogá-lo. Rodeou-me de pessoas fantásticas e protegeu-me até ao fim com amor e honra".

