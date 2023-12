Bella Hadid vai aparecer na terceira temporada da série "Ramy" da Hulu

"Ramy", que rendeu ao cocriador Ramy Youssef duas indicações ao Emmy, segue a vida de um árabe-americano em sua busca pela identidade como muçulmano que vive em Nova Jersey. O programa, que estreou em 2019, foi renovado para uma terceira temporada em julho de 2020.

Hadid, filha do promotor imobiliário Mohamed Hadid e da ex-aluna de "The Real Housewives of Beverly Hills" Yolanda Hadid, compartilhou o anúncio na sexta-feira no Instagram.

"AKA o torneio local de gamão. Melhor elenco, melhor equipa, melhor programa. Honrado e animado", Hadid, 25, legendou o post. "Yallaaaa @ramy. Se ainda não viram as duas primeiras temporadas.... vão. Corre. Agora".

A irmã de Hadid, a também supermodelo Gigi Hadid, estava entre os muitos que se juntaram para celebrar o novo papel de Bella. "Tãooooo animada !!!!!!!!" Gigi comentou no post.

Não se sabe quando é que a nova temporada será lançada.

Na série, Youssef interpreta Ramy Hassan, um egípcio-americano de primeira geração que se esforça por equilibrar os seus valores culturais e religiosos com os seus hábitos americanos milenares. "Ramy" celebra a fé muçulmana ao mesmo tempo que põe a nu uma série de questões comunitárias.

Apesar de "Ramy" se centrar numa personagem muçulmana americana, a série encontrou uma vasta audiência entre os millennials de diversas origens étnicas e religiosas, que se identificam com a ansiedade da personagem relativamente à sua vida amorosa, às suas aspirações profissionais e aos seus pais autoritários.

Youssef foi nomeado para dois Emmys, incluindo excelente ator principal e excelente realização numa série de comédia, em 2020 e ganhou um Globo de Ouro para melhor desempenho de um ator numa série de televisão no mesmo ano.

Hadid tem raízes muçulmanas e palestinianas na sua família, e fala regularmente em apoio de ambas as comunidades.

Nadeem Muaddi, da CNN, contribuiu para este relatório.

Fonte: edition.cnn.com