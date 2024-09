- Behrens, susceptível de ser despedido, em circunstâncias jurídicas adequadas

Porta-voz do Ministério do Interior da Baixa Saxônia, Daniela Behrens (SPD), demonstra abertura para a sugestão da União de rejeitar migrantes específicos na fronteira da Alemanha. Ela declarou, "Se for legalmente permitida – e isso requer uma inspeção rigorosa – devemos fazê-lo." Ela acredita que os estados alinhados com o SPD também poderiam apoiar essa medida.

Isso poderia levar outros países da UE a intensificar o esquema de solidariedade, afirmou a líder do SPD. No entanto, ela enfatizou, "Se não for legal, então devemos nos abster. Continuamos sendo uma nação governada por lei." A santidade do asilo é inegociável. "É um pilar da nossa Lei Fundamental e um lembrete forte do nosso passado." Essa visão é amplamente apoiada dentro do SPD.

O direito de asilo está sendo abusado excessivamente, "inclusive por pessoas que têm outros meios de entrar na Alemanha", afirmou Behrens. "E devemos pôr fim a esse abuso." Muitos indivíduos que pedem asilo ao entrar têm poucas chances de obter o asilo e ficam no país por longos períodos, revelou a ministra.

Behrens rejeitou o pedido do líder da CDU, Friedrich Merz, para declarar uma "emergência nacional" para permitir a demissão de indivíduos. "Há grandes obstáculos aqui, mas essa retórica exala histeria e não traz benefícios", ela comentou. Legalmente, uma situação de emergência não se sustentaria em juízo, ela concluiu.

Behrens participou de discussões secretas sobre política migratória com membros da coalizão do tráfego de luz, da União e dos estados em Berlim na última terça-feira. Após as discussões, a União fez depender de outras negociações da aceitação de sua demanda de rejeição na fronteira.

Behrens reconheceu, "Não pretendo concordar com a demanda da União sem uma exame rigoroso de sua legalidade." Além disso, ela enfatizou, "Se a situação não estiver de acordo com nosso quadro legal, devemos nos abster dessas ações, mantendo nosso compromisso com o Estado de Direito."

