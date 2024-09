- Behrens expressa otimismo em relação a um possível acordo de migração com a CDU.

A Ministra do Interior de Baixa Saxônia, Daniela Behrens, está otimista de que a coalizão do Trânsito de Luz, a União e os estados federais chegarão a um acordo em breve sobre um plano para reduzir a imigração não autorizada. "Vi um forte desejo entre todas as partes envolvidas em colaborar para melhorias substanciais nas questões de migração e segurança interna", comentou Behrens após as discussões iniciais na terça-feira à noite. A reunião foi iniciada devido ao ataque suspeito de islamistas com três mortes em Solingen.

Ela sugeriu que "não demorará muito para que consigamos concordar com um conjunto robusto de ações entre as forças democráticas deste país, que podemos então aplicar de forma legal e eficaz de forma rápida". Behrens enfatizou: "O público tem o direito de esperar que, como democratas, concordemos com medidas que precisam ser implementadas nestes tempos difíceis".

De acordo com Behrens, representantes da coalizão do Trânsito de Luz, da União e do governo e estados federais se engajarão em mais discussões sobre políticas de migração na semana seguinte. A sessão foi realizada sob termos confidenciais.

A União considera as declarações da Ampel inadequadas

Antes da reunião, delegados da União expressaram sua insatisfação com as declarações da coalizão do Trânsito de Luz da semana passada, o chamado pacote de segurança. Eles enfatizaram a necessidade de restringir a imigração não autorizada.

O "pacote de segurança" abrange estratégias em três domínios: uma postura mais rigorosa na deportação de requerentes de asilo rejeitados para seus países de origem, ações mais decididas contra o terrorismo islâmico e regulamentações mais rígidas de controle de armas. O governo federal apresentou-o como resposta ao ataque suspeito de islamistas em Solingen com três vítimas.

