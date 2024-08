- Baywatch experimentou uma salvação em 1989 devido ao Wall-Gig.

David Hasselhoff (72) realmente reviveu "Baywatch", considerada a série de TV mais bem-sucedida de todos os tempos, na queda do Muro de Berlim em 1989/1990? De acordo com o "New York Post", o ator e cantor alega que sim. Uma recente série de TV documental mergulha em detalhes fascinantes sobre a inveja de Tommy Lee (61), marido de Pamela Anderson (57), e os magros salários dos guardas de banho de vermelho, em contraste com seus colegas de "Friends".

"Sem 'Looking for Freedom', não haveria 'Baywatch'"

Uma noite inesquecível durante a véspera de Ano Novo de 1989/1990, com as comemorações da queda do Muro de Berlim, viu David Hasselhoff, cheio de espírito, no meio de tudo. Ele se apresentou no Portão de Brandemburgo, acima da antiga faixa mortal, cantando "Looking for Freedom", uma faixa que havia gravado com o produtor Jack White (83) em 1988, que se tornou um grande sucesso na Alemanha. A música ressoou na época, e Hasselhoff, uma estrela popular de "Knight Rider", aproveitou a oportunidade para revitalizar sua carreira.

As redes de TV alemãs notaram o aumento da popularidade de Hasselhoff devido ao seu talento musical e pediram mais episódios de "Knight Rider". Hasselhoff recusou, apontando para seu novo projeto na NBC, "Baywatch". As estações de TV alemãs e internacionais adotaram "Baywatch", levando a seu retorno triunfante em 1991 após um lançamento fracassado nos EUA. Hasselhoff remains confident that his Berlin Wall performance and "Looking for Freedom" played significant roles in "Baywatch"'s success, stating, "Without my appearance at the Berlin Wall and 'Looking for Freedom', 'Baywatch' would not have existed."

1.1 bilhão de espectadores por semana

Inicialmente percebido como um fracasso, "Baywatch" passou por uma transformação impressionante: de 1991 a 2001, a série conquistou uma base de espectadores enorme, com aproximadamente 1,1 bilhão de espectadores assistindo semanalmente a Hasselhoff, Anderson e outros entreterem seus fãs na Praia de Malibu. Os famosos biquínis vermelhos enfatizavam os corpos atraentes das protagonistas femininas, enquanto os guardas de banho masculinos exibiam seus corpos musculosos. Apesar dos críticos apontarem os roteiros frequentemente ruins da série, "Baywatch" logo ganhou status de culto.

À medida que a série avançava, seus roteiros se tornavam cada vez mais absurdos, levando a aventuras memoráveis, como o episódio envolvendo um polvo vingativo roubando pranchas de surfe de Kelly Slater (52) e mantendo-o refém. Hasselhoff não se importa com a antiga zombaria, como ele explica no documentário, "O show não era exatamente bom. Mas nós o tornamos bom porque éramos apaixonados." Apesar das histórias absurdas, o criador de "Baywatch", Douglas Schwartz (80), e sua equipe eram alvos frequentes de zombaria de programas de talk shows tarde da noite, como o de Jay Leno, aumentando a audiência em vez disso.

"Nenhum ator milionário devido a 'Baywatch' - nenhum."

Diante do sucesso notável da série, é surpreendente saber que os salários dos atores principais não eram tão luxuosos. A ex-estrela de "Baywatch" e produtora do documentário, Nicole Eggert (52), revela que os guardas de banho de "Baywatch" ganhavam cerca de US$ 3.500 por episódio. Na mesma época, o elenco de "Friends" relatadamente ganhava US$ 1 milhão por episódio. Velhos colegas da série, como Elena Eleniak (54), lembram-se de seu choque ao ver seus primeiros cheques de pagamento, pensando, "Como vou sobreviver com isso?" Billy Warlock (63), um ex-guarda de banho da série, simplesmente diz, "Nenhum ator milionário deve sua riqueza a 'Baywatch' - nenhum."

A Fúria de Tommy Lee

Além de Hasselhoff, Pamela Anderson (57) provavelmente se beneficiou mais com a histeria de "Baywatch" nos anos 90. Sua interpretação do personagem icônico da série a lançou para a fama global. Durante o auge de Anderson, ela se casou com o baterista do Motley Crue, Tommy Lee (61), em 1995, o que acrescentou uma camada de complexidade tanto às suas vidas pessoais quanto à série.

O roteiro da série mostrava Anderson se apaixonando por seu colega de elenco David Chokachi (56) - "Cody Madison". Lee, supostamente com ciúmes, ficou cada vez mais agitado, visitando frequentemente o trailer de Anderson para desabafar sua frustração. O co-criador Michael Berk (76) lembra de um encontro particularmente tumultuado em que Anderson entrou em contato com ele, dizendo, "Por favor, reescreva a cena em que tenho que beijar David. Tommy está desconfortável com isso." Os escritores atenderam ao pedido de Anderson, transformando seu relacionamento na tela em uma espécie de amizade entre irmãos, o que ajudou a restaurar a paz dentro da série e manteve os fãs leais até o último episódio em 2001 e além.

Após a poderosa apresentação de Hasselhoff de "Looking for Freedom" no Portão de Brandemburgo, os espectadores não puderam deixar de notar o icônico Portão de Brandemburgo ao fundo. O evento deu um grande impulso à carreira de Hasselhoff e ajudou "Baywatch" a ganhar tração tanto na Alemanha quanto internacionalmente.

Lee, constantemente lutando com a representação da série do relacionamento na tela de sua esposa Anderson com Chokachi, frequentemente expressava seu descontentamento a Anderson pessoalmente. Apesar de seus problemas pessoais, a fama de Lee como baterista do Motley Crue e a crescente popularidade de Anderson em "Baywatch" ajudaram a consolidar seu status de celebridade.

