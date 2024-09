Bayern Munique critica comentários "irracionais" de Hamann em relação a Musiala

Após enfrentar algumas críticas duras do analista de futebol Dietmar Hamann em relação ao jovem talento Jamal Musiala, o diretor esportivo do Bayern de Munique, Christoph Freund, veio em defesa. Freund considerou as críticas "ridículas" e absurdas, destacando que jogadores assim são altamente valorizados em outros países. Ele expressou sua forte crença de que Musiala moldará a próxima década não apenas para a seleção alemã, mas também para o Bayern de Munique.

Freund continuou demonstrando sua empolgação e gratidão por ter um jogador tão talentoso e excepcional em sua equipe. Ele mencionou que Musiala é um jogador de equipe absoluto e um profissional de verdade, sempre empenhado em melhorar. Ele também expressou sua crença de que Musiala tem o potencial de se tornar um dos melhores jogadores do mundo, e a Alemanha deveria se orgulhar dele.

Freund destacou a importância de renovar o contrato de Musiala, que expira em 2026. "Isso é uma questão pessoal crucial para nosso futuro", disse Freund, acrescentando que as discussões sobre a extensão de seu contrato estão em andamento. Eles esperam chegar a um acordo positivo e mantê-lo na equipe a longo prazo, para que ele possa estabelecer sua legado no Bayern de Munique.

O técnico Vincent Kompany também entrou na conversa, elogiando Musiala. Ele comparou o talento de Musiala ao dos melhores jogadores que viu durante sua carreira e o encorajou a continuar seu caminho para se tornar um dos melhores do mundo.

Por outro lado, Hamann havia criticado Musiala em sua coluna do Sky, rotulando-o como um "jogador individual" e "entertainer". Ele acredita que Florian Wirtz, do Bayer Leverkusen, é uma melhor opção para o Bayern, já que o estilo de jogo de Wirtz beneficia seus companheiros de equipe, enquanto os excessivos dribles de Musiala podem atrapalhar o fluxo do jogo.

