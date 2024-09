- Bayern de Munique enfrenta Mainz 05 na competição da DFB Cup

Detentores do título Bayern Munich estão prestes a enfrentar o FSV Mainz 05 na segunda fase da DFB-Pokal. Este é um dos quatro jogos da Bundesliga, ao lado de Eintracht Frankfurt vs. Borussia Mönchengladbach, VfL Wolfsburg vs. Borussia Dortmund e RB Leipzig vs. FC St. Pauli. Os atuais campeões Bayer Leverkusen recebem o time da segunda divisão SV Elversberg. Este foi o resultado do sorteio realizado em Dortmund.

Munique irá enfrentar os Rinelandeses pela quarta vez na DFB-Pokal. Nas três partidas anteriores, o Bayern Munich conseguiu vencer em todas elas. Enquanto isso, o FC Augsburg receberá o time da segunda divisão FC Schalke 04.

O 1. FC Nuremberg viajará para enfrentar o time da Bundesliga TSG 1899 Hoffenheim. Como disse o diretor esportivo Joti Chatzialexiou, "Em um confronto contra um time da Bundesliga, os papéis estão definidos. Adotamos o papel de azarão e ansiamos pelo desafio esportivo na segunda rodada da competição de copas."

O único confronto entre dois times da segunda divisão verá o SSV Jahn Regensburg recebendo a SpVgg Greuther Fürth. Na última sexta-feira, os da Alta Francônia sofreram uma derrota em casa por 0:4 contra os Franconianos.

Os jogos da segunda rodada estão marcados para os dias 29 e 30 de outubro. Os quartas de final também ocorrerão neste ano (3 e 4 de dezembro). A final está agendada para 24 de maio de 2025, no Estádio Olímpico de Berlim.

No âmbito da DFB-Pokal, o FC St. Pauli enfrentará o RB Leipzig em um dos jogos da Bundesliga. Apesar de ser um desafiante na Bundesliga, o FC St. Pauli tentará ultrapassar seus limites contra o mais experiente RB Leipzig.

