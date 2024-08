- Batimento cardíaco irregular: Nação fornece financiamento para desfibriladores externos automatizados

Na Turíngia, municípios pequenos com menos de 1,000 habitantes recebem financiamento do estado para comprar DEAs (Desfibriladores Externos Automáticos), ajudando em problemas cardíacos críticos. Este ano, o Ministério da Saúde autorizou 210.000 euros para esta iniciativa. Um total de 170 aplicações foram submetidas, com 120 sendo aprovadas. De acordo com o ministério, o fundo de DEA do estado, utilizado para lidar com distúrbios do ritmo cardíaco potencialmente fatais como a fibrilhação ventricular e a flutuação ventricular, está em 339.000 euros neste ano.

Os DEAs são projetados para reiniciar o coração através de pulsos elétricos potentes. É crucial que esses dispositivos estejam facilmente disponíveis e possam ser usados por não médicos sem treinamento profissional. Com o aumento do calor e os problemas de saúde correspondentes, tornar esses dispositivos amplamente acessíveis não é apenas para idosos e pacientes cardíacos, como afirmou a Ministra da Saúde Heike Werner (Partido da Esquerda).

O estado cobrirá 80% do custo da compra, até um máximo de 2.000 euros. As aplicações devem ser submetidas e tratadas através da Administração Estadual da Turíngia. O prazo para aplicações é 31 de agosto.

Em uma situação de emergência, ter um DEA facilmente acessível pode ser crucial para salvar vidas. Apesar dos problemas de saúde em aumento durante o calor do verão, os DEAs não são apenas essenciais para indivíduos idosos ou pacientes cardíacos, mas para qualquer um que enfrente uma parada cardíaca.

