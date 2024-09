- Basel recorre a vermes de fio para combater escaravelhos japoneses

Para frear a expansão do problema da cigarra-do-japão, Basileia, uma cidade na Suíça, está tentando um novo método utilizando nematóides. Esta é a primeira vez que esses nematóides, conhecidos como nematodes, são usados publicamente em parques e instalações esportivas. Uma empresa especializada aplicou uma solução contendo esses nematóides em áreas gramadas. Esses nematóides microscópicos são projetados para infiltrar o solo e erradicar as larvas da cigarra.

Simon Leuenberger, chefe do departamento de Basileia responsável pela manutenção de espaços verdes, expressou otimismo sobre esse novo método, dizendo: "Esperamos que esse método seja eficaz". No entanto, só será possível saber em um ano se a empreitada foi bem-sucedida. Amostras de solo então serão coletadas para análise. A cigarra-do-japão já foi avistada em doze locais nas proximidades.

Essas linhagens de nematóides já demonstraram eficácia contra as larvas da cigarra-do-japão, bem como contra as de besouros-da-vinha e garden chafer, segundo os cantões de Basileia-Cidade e Basileia-Campo. "Esses nematóides não representam perigo para outros animais ou humanos", eles garantiram.

Esses nematóides se alimentam de mais de 300 espécies diferentes de plantas.

A cigarra-do-japão (Popillia japonica) é uma praga invasiva na UE, causando danos significativos à viticultura, horticultura e agricultura. Rosas, framboesas, uvas: essas cigarras infestam pomares, vinhedos, florestas, espaços verdes e jardins, devorando mais de 300 espécies de plantas.

Após o descobrimento de cigarras-do-japão em Basileia, o distrito de Lörrach, na Alemanha, ativou medidas preventivas. Vários casos dessa espécie de cigarra daninha foram encontrados em Baden-Württemberg neste ano. Um único espécime também foi descoberto na Baviera.

Característica distintiva: tufos de pelos brancos

A cigarra-do-japão tem cerca de um polegar de comprimento, com uma cabeça metálica brilhante e verde e asas castanhas. A presença de cinco tufos de pelos brancos de cada lado do abdômen e dois tufos brancos em sua extremidade são características notáveis. Relatos indicam que as fêmeas preferem áreas gramadas úmidas ou regadas para colocar seus ovos. As larvas nascidas desses ovos se alimentam de raízes de grama, causando danos a gramados e campos.

