Barcelona desperdiça vantagem de três golos no emocionante empate 3-3 com o Celta de Vigo

Os golos de Ansu Fati, Sergio Busquets e Memphis Depay deram ao Barcelona uma vantagem de 3-0 ao intervalo, mas o Celta respondeu na segunda parte através de Iago Aspas e Nolito, antes do empate de Aspas nos descontos, que fez com que o jogo terminasse 3-3.

Depois de demitir o treinador Ronald Koeman no mês passado, o Barcelona anunciou na sexta-feira que Xavi, que jogou 767 vezes pelo clube entre 1998 e 2015, assumiria o cargo de treinador principal.

E com o Barcelona em nono lugar na La Liga após 12 jogos, o ex-meio-campista terá seu trabalho cortado para tentar salvar a temporada.

Fati abriu o placar em Balaidos no sábado, antes de Busquets dobrar a vantagem do Barcelona com um chute da entrada da área.

O cabeceamento de Depay aos 34 minutos colocou a equipa visitante no controlo total da primeira parte, que foi marcada por uma lesão na coxa de Fati pouco antes do intervalo.

Mas o jogo ficou complicado para o Barcelona no segundo tempo. Aspas iniciou a reviravolta do Celta com um remate à queima-roupa e Nolito, de cabeça, fez o 3-2 a 17 minutos do fim.

Frenkie de Jong acertou na trave quando o Barcelona procurava fechar o jogo, mas foi o Celta que teve a última palavra, com o remate em arco de Aspas, de pé esquerdo, a garantir um empate dramático aos 96 minutos.

"Acho que na segunda parte esquecemo-nos de jogar, ficámos estáticos e, na minha opinião, faltou-nos personalidade", disse de Jong à La Liga TV, acrescentando que os jogadores estão entusiasmados com a chegada de Xavi.

Sergi Barjuan, treinador interino do Barcelona após a demissão de Koeman, disse nas redes sociais após o jogo: "Agradeço a todos os jogadores e à equipa pelo seu esforço. Foram dias intensos. Agora é continuar a trabalhar para o clube".

Entretanto, o Real Madrid subiu ao topo da La Liga com uma vitória por 2-1 contra o Rayo Vallecano no sábado, graças aos golos de Toni Kroos e Karim Benzema.

A cabeçada de Radamel Falcao deu ao Rayo uma chance de recuperação no segundo tempo, mas o Real se segurou quando Kroos tirou a bola em cima da linha nos acréscimos.

