Barcelona começa o ano com uma vitória por 1-0 na La Liga e aproxima-se dos lugares da Liga dos Campeões

Depois de um início de temporada tenebroso, durante o qual o Barça ficou na metade inferior da tabela, o novo técnico Xavi começou lentamente a endireitar o barco, com apenas uma derrota em sete jogos do Campeonato Espanhol.

O Barcelona precisou de uma atuação heroica do goleiro Marc-André ter Stegen no último minuto para garantir os três pontos contra o Mallorca, mas somar pontos é o que importa neste período de transição.

A importância de Ter Stegen para a equipa foi sintetizada aos 91 minutos de domingo, com uma impressionante defesa com uma mão a um remate à queima-roupa de Jaume Costa, levando o defesa do Barcelona Eric García a elogiar que o Barcelona "deve 70% da vitória a Ter Stegen".

"Ele foi espetacular e é um guarda-redes de topo", disse García à Movistar TV. "Sabemos que ele responde em momentos como esse.

"O Mallorca estava a pressionar e nós sabíamos que tínhamos de absorver isso e mostrámos que somos capazes de o fazer."

A vitória coloca o Barça em quinto lugar, a apenas um ponto do Atlético de Madrid, que ocupa a quarta e última vaga na Liga dos Campeões.

Foi um bom fim de semana para os Blaugrana, com dois dos três primeiros - Real Madrid e Real Betis - a perderem pontos.

O Real sofreu uma derrota surpreendente fora de casa contra o Getafe, com o golo de Enes Ünal aos nove minutos a fazer a diferença entre as duas equipas.

Apesar de ter dominado a posse de bola e de ter obrigado o guarda-redes do Getafe, David Soria, a fazer várias defesas impressionantes, o treinador do Real, Carlo Ancelotti, não ficou nada satisfeito com o desempenho da sua equipa.

"Não há muito a dizer sobre o jogo, ficámos de férias mais um dia", disse Ancelotti aos jornalistas. "Não fomos a mesma equipa que terminou o ano.

"Estivemos menos concentrados e menos empenhados. Um empate teria sido justo, porque não merecíamos perder, mas oferecemos um golo e perdemos. Devia ser uma chamada de atenção".

No entanto, o resultado não foi prejudicial para as esperanças de título do Real na La Liga, já que os Los Blancos ainda têm oito pontos de vantagem sobre o segundo colocado, o Sevilla, que tem dois jogos a menos que o líder da liga e joga na segunda-feira.

Fonte: edition.cnn.com