Barbie apresenta a sua primeira boneca com aparelhos auditivos

Acrescentou ainda que as crianças também devem ser encorajadas a brincar com bonecas que não se assemelham a elas para as ajudar a "compreender e celebrar a importância da inclusão".

Para a Barbie com aparelhos auditivos, a empresa recorreu aos conhecimentos da Dra. Jen Richardson, uma das principais especialistas em audiologia educativa, para ajudar a imitar com exatidão os aparelhos retroauriculares do brinquedo. Richardson afirmou que a Barbie com rabo-de-cavalo e aparelho auditivo cor-de-rosa poderia inspirar as pessoas que sofreram perda de audição. "Estou muito entusiasmada com o facto de os meus jovens doentes poderem ver e brincar com uma boneca que se parece com eles", afirmou num comunicado de imprensa.

Também foram efectuadas alterações ao tipo de corpo estereotipado da Barbie. Desde peitos mais pequenos a figuras mais cheias e até bonecos masculinos esguios e menos musculados, os novos brinquedos pretendem ser mais representativos de vários tipos de corpo.

A gama de bonecas da Barbie tem-se tornado cada vez mais diversificada nos últimos anos. Em 2019, foi lançada uma Barbie loira e de olhos azuis numa cadeira de rodas e uma boneca morena com uma perna prostética. Em 2020, a empresa apresentou uma Barbie negra com vitiligo, uma doença de pele que, segundo a empresa, se tornou um dos best-sellers da linha Fashionista nos EUA nesse ano. Do mesmo modo, em 2021, uma boneca negra com um penteado afro foi um sucesso global, sendo classificada como um dos cinco modelos mais populares em todo o mundo.

Imagem de topo: A primeira boneca da Barbie com aparelhos auditivos, à venda a partir de junho de 2022.

