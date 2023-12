Barack Obama partilha a sua música favorita de 2023, e é uma mistura eclética

O antigo presidente partilhou a sua lista de canções favoritas do ano no seu Instagram oficial na sexta-feira, e era bastante eclética.

Incluía "On My Mama" de Victoria Monét, "Crazy Love" de Rita Wilson e Keith Urban, "Water" de Tyla e "La Bebé (Remix)" de Yng Lvcas & Peso Pluma.

Também houve "Cobra", de Megan Thee Stallion, "The Returner", de Allison Russell, e "I Remember Everything", de Zach Bryan, com participação de Kacey Musgraves e outros.

Ironicamente (ou não), Obama também incluiu "America Has A Problem" de Beyoncé, que conta com a participação do rapper Kendrick Lamar.

O vencedor de um Óscar, Jon Batiste, também entrou na lista, com a sua canção "It Never Went Away".

Para assinalar eventuais omissões, Obama escreveu na legenda da lista: "Digam-me se há algum artista ou canção que eu deva consultar".

Tornou-se uma tradição anual para Obama partilhar os seus livros, filmes e músicas favoritos do ano. Ele também faz escolhas sazonais, como suas playlists de verão.

Fonte: edition.cnn.com