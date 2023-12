Banksy revela presépio "modificado" em Belém

O último trabalho do artista de rua apresenta um presépio "modificado": José e Maria ajoelhados ao lado de Jesus numa manjedoura colocada ao lado de um monstruoso muro de betão.

O muro parece ter sido perfurado por um projétil de morteiro, deixando uma marca que se assemelha a uma estrela-guia. No muro estão grafitadas as palavras "amor" e "paz", em inglês e francês.

A instalação, apelidada de "Scar of Bethlehem", foi inaugurada no sábado no Walled Off Hotel, em Belém. O artista também a anunciou no Instagram.

"É um presépio", disse à AFP o gerente do hotel, Wissam Salsaa. "Banksy tem a sua própria contribuição para o Natal".

"É uma óptima maneira de trazer à tona a história de Belém, a história do Natal, de uma forma diferente - para fazer as pessoas pensarem mais" sobre como a ocupação militar de Israel afecta os palestinianos.

Banksy abriu o Walled Off Hotel em 2017 para chamar a atenção para o conflito israelo-palestiniano.

O hotel apresenta-se como tendo a pior vista do mundo. Quase todas as janelas dão para um muro de 30 pés de altura, parte de uma barreira de betão e vedação que serpenteia centenas de quilómetros através da Cisjordânia. Israel diz que a barreira oferece proteção contra ataques. Os palestinianos dizem que se trata de uma apropriação de terras, uma vez que grande parte da barreira é construída em território palestiniano. Em 2004, o Tribunal Internacional de Justiça de Haia decidiu que a barreira é ilegal.

O interior do hotel boutique de Banksy em Belém

Cada um dos nove quartos e a suite presidencial do hotel incluem obras de arte de Banksy que criticam a ocupação israelita, incluindo os colonatos exclusivamente judaicos, os postos de controlo militar e o extenso sistema de vigilância.

O artista sediado em Inglaterra é um crítico de longa data de Israel. O trabalho do artista pode ser visto em paredes e laterais de edifícios nos territórios palestinianos, incluindo Gaza.

"Banksy está a tentar ser uma voz para aqueles que não podem falar", disse Salsaa. Banksy "está a criar um novo modelo de resistência através da arte".

