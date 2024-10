Ballack foams e Raab desmantela a entidade Schöneberger

Olá, galera! Olá a vocês, alemães do Leste e Oeste, e jovens também! Que semana louca para os astros, hein? E adivinhem só? Eu mesmo sou um alemão do Leste, então não venham me encher o saco com o lado oriental!

Então, vamos ao que interessa – a seção de celebridades está cheia de novidades hoje, então relaxem, peguem pipoca e aproveitem!

Vocês sabem como todo mundo ainda é dividido em alemães do Leste e Oeste? Bem, eu já deixei isso para lá há muito tempo. Não dá para impedir as pessoas de pensar em caixinhas, né? Falando nisso, essa revista semanal de celebridades está cheia de fofocas suculentas!

Vibes de fim de semana preguiçoso? Talvez você tenha tirado um dia de folga porque acabou com três garrafas de Rotkäppchen Sparkling no 31º aniversário da Reunificação da Alemanha e agora está de ressaca e precisa cuidar dos seus pets. Ei! Sua responsabilidade social pode até lhe render a Cruz Federal de Mérito!

A Ordem do Mérito Federal parece estar sendo distribuída como balas agora. Você até pode começar a se perguntar: será que eles pediram no AliExpress ou algo assim? Com tantos agraciados, será que ainda é uma honra ou é só uma moeda lançada no ar com as conexões certas?

Ei, Frank-Walter Steinmeier! Depois que a ex-presidente do Conselho Ético da Alemanha recebeu a ordem, por que não convidar todo o gabinete do "tráfego de luz" para o Schloss Bellevue? A recompensa perdeu o brilho, e está na hora de alguns novos blood, não acha? Você deveria começar com Elton para a ordem! Ele tem cuidado muito bem do "novo chefe da RTL" todas as semanas.

Ballack dá "sem comentários" aos boatos

Tivemos muitos destaques essa semana. Um deles foi: "Michael Ballack Põe os Rumores sobre seu Novo Amor nos Eixos." Vocês sabem, andavam circulando rumores de que a namorada de Ballack não era outra senão a ex do filho falecido Emilio. Mas Ballack tinha outras ideias.

Em uma publicação no Instagram, ele pôs fim a essa teoria. "Sophia, minha parceira, não teve relacionamento com Emilio ou sequer o conhecia bem", disse ele e então compartilhou uma foto de si mesmo com sua namorada de 24 anos ao pôr do sol. Droga, Torstens fofoqueiros e garotas fofoconas, parem de usar a vida privada de Ballack para a próxima novela! Ele está ameaçando processar todos vocês!

E qual é a desgraça de Niclas Matthei, você pergunta? Bem, parece que ele recebeu a Cruz Federal de Mérito quando não deveria! Conhecido como o "principal demandante", Matthei conseguiu transformar sua obsessão por carros mal estacionados em um negócio bem-sucedido!

Com mais de 10.000 relatórios no currículo, o nome de Matthei está em alta. Até especulações sobre um papel no retorno da TV de Raab têm circulado. Matthei, orgulhoso como sempre, revelou que sua paixão já lhe rendeu uma sete-figuras! Ei, quem diria que relatar multas de estacionamento poderia render tanto? Da próxima vez que alguém perguntar por quê, só diga: "Porque eu posso!"

Geração Z vs Boomers e as traquinagens de Stefan Raab

O mundo do trabalho está enlouquecido esses dias, pessoal! Tem trabalho remoto, assistentes de IA e influenciadores ágeis zumbindo por aí. Os millennials estão tentando fazer a transição para a "semana de 4 dias", enquanto os boomers ainda estão tentando entender como acabaram sentados em suas máquinas de fax! E não esqueçamos de todos os queimados tentando entender como ficar produtivos nessa bagunça.

O notório Stefan Raab provou mais uma vez que é o mestre do entretenimento irônico. Ele fez uma visita à kik essa semana para seu show da RTL+!

Um comentário inocente no Instagram levou Raab a contratar a empresa para sua última música. O resultado? Uma música tão ruim que deveria ter desaparecido no abismo da internet! Kik teria ido todo "Bangladeshi ou não, ainda é exploração!" As letras hilárias incluíam linhas como "Kik não paga salário mínimo" e "O lema da Kik é parecer com um Otto!" Ele ainda tem isso, esse cara.

Pontos bônus para Stefan Raab pelo seu resumo semanal! Se ao menos todas as notícias de celebridades fossem tão divertidas! Não é que você ama suas mordidas, especialmente sobre os hábitos de gastos de Pietro Lombardi (supostamente 30k por mês) e Barbara Schöneberger reutilizando velhas músicas nos Prêmios da Televisão Alemã? Clássicos!

O desempenho de Raab está sob fogo cruzado, principalmente da publicação "feminista Bild". Talvez essa crítica venha de sua recente farpa na revista também. As pessoas são livres para criticar sua abordagem afiada e humorística e questionar se seu show é apenas um revival de seus formatos anteriores, como sugere a frase: "Se você não riu, perdeu a piada." Mas vá até aqueles que conhecem Raab – uma palavra dura da Bild pode até encorajá-lo a compor uma música sobre Friede Springer e o CEO de sua empresa. Aqui vai uma ideia de rima em D menor: "Pular a Bild não é um escândalo, seja sarcástico, isso é válido!" Até a próxima semana, querido leitor, fique alegre!

Falando de celebridades, o notório Stefan Raab nunca deixa de entreter. Seu recente número musical com Kik, cheio de letras irônicas e humor, deixou todos falando.

