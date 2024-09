- Baldau comunica que é improvável um compromisso entre a CDU e a BSW.

O líder do CDU da Renânia-Palatinado, Christian Baldauf, não consegue imaginar uma colaboração com a BSW. Ele vê a política ucraniana da aliança de Wagenknecht (BSW) como um "fator de eliminação sólido", como afirmou à Agência Alemã de Notícias. "CDU e BSW têm visões fundamentalmente opostas. Para ser franco, não vejo grandes concessões no momento."

Baldauf tem uma posição diferente em relação ao Partido da Esquerda. Ele o vê como não sendo mais a Esquerda que conhecíamos, mas antes "ligeiramente à esquerda do SPD". Em sua opinião, a CDU deveria discutir a questão da compatibilidade com a Esquerda. "Sou bastante franco sobre isso", disse Baldauf. No entanto, a aliança com a AfD está fora de questão. "É um não. A AfD permanece intocável. A cooperação com um partido de extrema direita permanece tabu."

Durante as eleições estaduais na Turíngia e na Saxônia no domingo, a AfD e a BSW saíram como grandes vencedoras. Na Turíngia, a AfD até ultrapassou a CDU como força principal. A aliança de Wagenknecht (BSW) conseguiu garantir votos de dois dígitos em ambos os estados do zero. Portanto, uma formação de coalizão desafiadora é esperada tanto em Erfurt quanto em Dresden, com a BSW desempenhando um papel fundamental.

