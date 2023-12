Bailarinas de cor renovam o pedido de sapatilhas de pontas em todos os tons

Williams disse que, quando dançou a Dança da Fada Açucarada, foi a primeira vez que ela não precisou passar tinta ou base nas sapatilhas de ponta cor-de-rosa para que elas combinassem com sua pele morena.

A prática, conhecida na comunidade da dança como "pancaking", tornou-se um ritual meticuloso para bailarinos de cor, porque o traje de balé tradicional é projetado para combinar com a pele clara.

Embora o ballet se tenha diversificado e mudado ao longo das décadas, muitas bailarinas de cor ainda lutam para encontrar sapatilhas de ponta e collants que combinem com a sua tez.

Williams disse que o mês passado marcou a primeira vez em seis décadas de dança que ela conseguiu comprar sapatilhas de ponta castanhas - completas com fitas e elásticos tingidos - para combinar com a sua tez.

Williams disse que não se imaginava a comprar sapatilhas de ponta castanhas quando começou a sua carreira nos anos 60, porque era a única bailarina negra da sua companhia.

"Não éramos aceites nas aulas de ballet e havia poucos coreógrafos", disse, acrescentando que, embora a sua presença se destacasse, o mesmo acontecia com o seu vestuário.

"A minha professora mencionou por acaso que usávamos collants cor-de-rosa porque os collants e os sapatos deviam combinar com o nosso tom de pele", recorda Williams. "Quando ela disse isso, fiquei a pensar: 'Bem, a nossa pele não é cor-de-rosa'. E nunca me esqueci disso".

No ballet, as sapatilhas de ponta devem ser uma extensão das linhas da bailarina, ou a ilusão de comprimento que vai da cabeça aos dedos dos pés.

Na pele negra, as tradicionais sapatilhas de ponta europeias cor-de-rosa quebram essas linhas no tornozelo, criando desarmonia quando o efeito pretendido é a graça. O ballet é também tradicionalmente uniforme, o que levou alguns directores de companhias a obrigar os bailarinos de cor a usar collants cor-de-rosa para se misturarem com a companhia predominantemente branca.

Embora algumas marcas de vestuário de dança tenham começado a vender gamas de tonalidades de sapatilhas de ponta em 2020, muitas bailarinas de cor continuam a "pancakear" as suas sapatilhas.

Num recente TikTok que recebeu mais de 1 milhão de gostos, Misty Copeland, a primeira bailarina negra principal do American Ballet Theatre, mostrou como fez panquecas num par de sapatilhas de ponta rosa bebé com uma esponja e um frasco de base de farmácia.

Apesar da sua fama, Copeland explicou que a falta de sapatilhas de ballet que combinem com o seu tom de pele a fez sentir-se excluída.

Em setembro, ela iniciou uma petição chamada "Let's Make a Pointe!" para incentivar a Apple a fornecer diferentes tons de seu emoji de sapato de ponta, escrevendo que a falta de correspondência de sombra no emoji - e na vida real - era um "lembrete constante das maneiras sutis de dançarinos de cor não foram incluídos".

Cortney Taylor Key, bailarina negra e professora da Misty Copeland Foundation, disse à CNN que estudou ballet na University of North Carolina School of the Arts e dançou com collants cor-de-rosa.

"Eu ainda não tinha acordado", disse Taylor Key. "Só depois de me ter formado é que me aventurei em Nova Iorque e fui ver o Dance Theatre of Harlem e vi [collants cor-de-rosa] e percebi".

O Dance Theatre of Harlem, conhecido como a primeira companhia de ballet clássico negro, estreou os collants em tons de pele em 1974, sob a direção do fundador da companhia, Arthur Mitchell.

"Não há dinheiro que me faça desrespeitar Arthur Mitchell" ao usar collants cor-de-rosa, disse Taylor Key. "Se dependesse de mim, queimaria todos os pares de collants cor-de-rosa que pudesse, porque o cor-de-rosa europeu é uma tradição e pode mudar."

Taylor Key disse que aprecia as novas opções de tons para sapatilhas de ponta e vestuário de dança que algumas empresas disponibilizaram, mas para obter uma melhor correspondência com o seu próprio tom de pele, ela continua a fazer panquecas nas sapatilhas.

"Aprendi a fazer pancaking com as minhas irmãs do DTH no Harlem, de onde sou, e para mim foi realmente um rito de passagem, mas compreendo que também é igualmente frustrante ... ter de o fazer, é entediante", disse ela.

O processo pode demorar várias horas e o custo dos materiais é elevado. As sapatilhas de ponta, que geralmente custam mais de 100 dólares, só duram cerca de 10 horas de dança, disse Taylor Key. A maquilhagem faz com que os sapatos morram, ou se desgastem, mais depressa, acrescentou.

Devido ao custo de modificar os sapatos, Taylor Key disse que passou grande parte do início da sua carreira a dançar com "sapatos mortos", prejudicando o seu desempenho.

No entanto, reconheceu, o campo tem feito progressos, mesmo que os tons disponíveis não tenham muitas opções.

Taylor Key disse que a petição de Copeland é "incrivelmente e extremamente necessária".

"É uma pena que ninguém tenha vindo antes dela, mas ela é definitivamente merecedora e o que ela está a fazer pela comunidade neste momento ... Não podia estar mais orgulhosa de estar a trabalhar para a organização dela", disse.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com