Bagagem atrasada, perdida ou danificada: O que deve fazer

A preocupação é válida, especialmente durante as viagens de férias de inverno, e entregar as malas registadas pode quase parecer um salto de fé nos dias que correm.

No entanto, não é totalmente impotente. Há coisas que pode fazer e estratégias que pode adotar para ajudar a evitar a perda de uma mala ou, pelo menos, minimizar o impacto de bagagem atrasada, perdida, roubada ou danificada.

Antes de ir para o aeroporto

Reserve voos sem escalas: Se está realmente preocupado com a sua bagagem registada, dê prioridade a voos sem escalas ou, pelo menos, a escalas com um período de tempo generoso, disse Scott Keyes, o fundador do site de ofertas de voos e conselhos de viagem Going.com (anteriormente Scott's Cheap Flights).

"É mais provável que as malas se percam na transferência entre aviões na ligação, especialmente se houver uma ligação apertada." E ele disse que isso é duplamente verdade para voos internacionais com ligações apertadas.

Considere as companhias aéreas de desconto: Ele disse que as companhias aéreas de serviço completo têm mais probabilidades de perder as suas malas do que as companhias aéreas de desconto, que tendem a ter mais voos sem paragens que têm uma menor probabilidade de perder uma mala em trânsito.

Keyes disse que não tomaria uma decisão de reserva com base apenas neste facto, mas é "um fator secundário interessante a considerar".

Tire fotografias da sua bagagem e do seu conteúdo: Jo Hoban, uma agente de viagens em Spanish Fork, Utah, a cerca de 80 quilómetros a sul de Salt Lake City, disse à CNN Travel que aconselha os seus clientes a "tirar uma fotografia das suas malas porque as primeiras coisas que os escritórios das companhias aéreas lhe vão perguntar é qual é a marca da mala, qual é a cor da mala, o tamanho da mala e o conteúdo da mala".

A responsável também refere que as pessoas devem colocar o que planeiam levar na cama e tirar uma fotografia. Se a mala se perder, isso ajuda a criar um registo do conteúdo.

Use o rastreamento de bagagem: "Muitas companhias aéreas permitem-lhe ver o estado das suas malas nas suas aplicações, o que pode ajudá-lo a ter a tranquilidade de saber que a sua mala está no voo consigo - ou, pelo menos, dar-lhe uma ideia da localização da sua mala, caso esta se atrase", afirmou a Scott's Cheap Flights num comunicado de imprensa por correio eletrónico.

Pode criar um sistema de localização independente. Paula Twidale, vice-presidente sénior de viagens da AAA, citou o AirTag, que se liga a um dispositivo Apple para que possa seguir a localização da etiqueta.

Identifique corretamente as suas malas também no interior: O grupo de defesa do consumidor Travelers United diz que também deve colocar as suas informações no interior, para o caso de a etiqueta exterior ser arrancada. Hoban faz a mesma sugestão.

"Já me tiraram uma mala do carrossel no aeroporto de Salt Lake [City]. Felizmente, eu conhecia as pessoas que levaram a minha mala, por isso foi fácil trocá-la", disse ela. "Mas, mais uma vez, e se eu não conhecesse essas pessoas? E se fossem estranhos e levassem a minha mala para casa? Esperemos que sejam pessoas boas e honestas e que vejam que tenho um nome e um número de telefone na mala para me poderem telefonar e avisar do erro."

O poder das malas de mão: As companhias aéreas não podem perder a bagagem que não foi registada. Twidale sugere fazer as malas o mais leve possível e usar apenas bagagem de mão. Poupará tempo ao sair do aeroporto e ficará mais descansado.

Reveja a cobertura do seu cartão de crédito: Antes de comprar um seguro de viagem adicional, Keyes sugere que verifique a política do seu cartão de crédito no que respeita à proteção de viagem.

Poderá obter uma compensação suplementar (para o que as companhias aéreas não cobrem) não só por malas perdidas, mas também por reembolsos de coisas que possa precisar de comprar enquanto espera pela sua mala.

No aeroporto, antes do voo

Despache as suas malas atempadamente: A Travelers United diz que o registo de bagagem de última hora pode levar a uma maior probabilidade de problemas.

"Não abuse do sistema. O mais pequeno atraso pode ter consequências graves quando a sua bagagem está a passar pelo tapete rolante e a ser selecionada para o exame de segurança com pouco tempo de sobra", diz o seu website.

Voltar a usar a câmara do telemóvel: Keyes sugeriu que, pouco antes de entregar as suas malas registadas, as abra e tire uma fotografia.

"Se a sua mala se perder e tiver objectos de valor lá dentro... ter uma fotografia do que lá estava vai reforçar o seu caso para obter uma indemnização a posteriori."

Verifique o destino da etiqueta da sua bagagem: A Travelers United também o aconselha a verificar duas vezes as etiquetas de bagagem da sua companhia aérea e a certificar-se de que vão para onde vai, especialmente se estiver a fazer o check-in na rua. E o Conselho de Consumidores da Carolina do Norte lembra às pessoas que devem guardar o bilhete ou o autocolante de recolha de bagagem.

Se a sua bagagem estiver atrasada

Procure outros locais no aeroporto: Se as suas malas não estiverem no carrossel de recolha designado, o sítio Web de conselhos de viagem The Points Guy sugere que verifique os carrosséis mais próximos e, se não as vir aí, tente o escritório de bagagens da companhia aérea. Esta é também uma boa altura para pôr em prática as aplicações de localização acima mencionadas.

Comunique o seu problema e preencha formulários no aeroporto: Se as suas malas não apareceram, informe a companhia aérea.

"Muitas vezes, o pessoal da companhia aérea explicará que a bagagem foi localizada, mas será adiada até o próximo voo", diz Travelers United. "Se tiver tempo, espere. Caso contrário, preencha os formulários de bagagem perdida apropriados no aeroporto."

Deixe a companhia aérea entregar suas malas: Keyes disse que se uma companhia aérea pode localizar suas malas, mas vai demorar horas até que elas cheguem, certifique-se de que os representantes tenham o endereço onde você estará e use o serviço de entrega da companhia aérea.

Guarde os recibos: "Se comprar alguma coisa para passar os dias sem a sua bagagem - desde um fato de banho novo a pasta de dentes - guarde os recibos. Pode precisar deles para ser reembolsado", aconselha Scott's Cheap Flights (agora Going.com).

Se a sua bagagem se perder

Verifique a política de reclamações e indemnizações da sua companhia aérea: Cada companhia aérea deve ter informações no seu sítio Web sobre o que fazer se a sua bagagem se perder. Por exemplo, esta é a página da Delta Air Lines. Esta é a página da American Airlines. E esta é a página da Southwest Airlines. E as companhias aéreas sediadas fora dos Estados Unidos têm os seus próprios sistemas. Isto é o que fazer se voar na British Airways.

Se a companhia aérea não estiver a ser prestável: "Se a companhia aérea estiver a arrastar os pés na compensação... não tenha medo de apresentar queixa ao Departamento de Transportes, disse Keyes relativamente às companhias aéreas dos EUA. Pode apresentar uma queixa aqui.

"Eles têm um gabinete especial de aplicação da aviação onde estão a ser muito mais pró-activos na proteção dos consumidores e a tentar reprimir as companhias aéreas quando não estão a fornecer aos clientes o tipo de compensação ou reembolso que lhes é exigido pelas leis federais."

Para obter informações sobre como apresentar reclamações relativas a voos no Reino Unido, clique aqui. E consulte o sítio da Autoridade de Aviação Civil do Reino Unido aqui. Obtenha mais informações sobre voos canadianos aqui.

Limites de responsabilidade: Há letras miudinhas, excepções e obstáculos em termos de papelada/documentação, mas pode eventualmente receber dinheiro pelas suas malas perdidas.

Para voos domésticos nos EUA, o montante máximo de responsabilidade permitido pelo regulamento do DOT é de $3.800. As companhias aéreas são livres de pagar mais do que o limite, mas não são obrigadas a fazê-lo. Para voos internacionais, esse valor é de 1.780 dólares. Saiba mais sobre o DOT aqui.

Malas danificadas: Se vir que a sua bagagem está danificada enquanto ainda se encontra no aeroporto, comunique o facto. De acordo com o DOT, as companhias aéreas não são obrigadas a pagar os danos causados por uma embalagem incorrecta, nem são responsáveis por "determinadas categorias de artigos (por exemplo: artigos frágeis, electrónicos, dinheiro, artigos perecíveis...)"

São responsáveis por danos nas rodas, pegas e correias.

Este artigo foi publicado pela primeira vez em agosto de 2022 e é atualizado periodicamente.

