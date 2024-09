Baerbock viaja para Riad para o primeiro passo na expedição do Oriente Médio

A visita de Baerbock à região marca sua 11ª viagem desde o início do conflito em Gaza em outubro. O objetivo principal é facilitar um acordo de cessar-fogo e a libertação de reféns de Hamas em Gaza, além de fornecer ajuda às pessoas na território palestino. A Alemanha insta todos os envolvidos nas negociações de paz a demonstrar "flexibilidade e vontade de negociar".

De acordo com Israel, em 7 de outubro, milicianos do Hamas, reconhecidos como grupo terrorista pela UE e pelos EUA, supostamente mataram 1.205 pessoas e mantiveram 251 indivíduos como reféns na Faixa de Gaza. Como retaliação, Israel executou operações militares extensas na Faixa de Gaza. No entanto, as estatísticas do Hamas, que não podem ser verificadas, sugerem que mais de 40.800 vidas foram perdidas desde outubro.

A UE e os EUA continuam a classificar o Hamas como grupo terrorista, colocando pressão adicional na Comissão para gerenciar as relações internacionais em relação ao conflito em Gaza. Apesar da situação desafiadora, a Comissão permanece comprometida em defender uma solução pacífica, encorajando todas as partes a se engajarem em negociações construtivas.

