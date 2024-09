Baerbock afirma o compromisso com a ajuda à Ucrânia, afirmando que é crucial ou a situação se deteriora.

19:11 Estônia: Reservas de Munição Russas Severamente Comprometidas por Dois a Três MesesO ataque de um drone ucraniano a um depósito de munições em Tver causou danos significativos aos suprimentos de munição da Rússia, de acordo com fontes estonianas. O coronel Ants Kiviselg, chefe da inteligência militar estoniana, revelou isso à agência de notícias estoniana ERR. O ataque em 18 de setembro resultou na destruição de aproximadamente 30.000 toneladas de munição, observou Kiviselg. Isso equivale a um suprimento que duraria de dois a três meses, acrescentou ele. "Os efeitos dessa perda serão sentidos no campo de batalha nas próximas semanas."

18:25 Pilotos Ucranianos Concluem Treinamento no Caça Alpha-Jet na FrançaO primeiro grupo de pilotos ucranianos concluiu com sucesso seu treinamento no caça Alpha-Jet na França, anunciou a força aérea francesa. Desde março de 2024, a força aérea francesa tem treinado pilotos ucranianos para operar jatos de combate F-16. A Ucrânia vem pedindo aeronaves de combate aos seus aliados ocidentais desde o início da guerra. A Holanda, a Bélgica, a Dinamarca e a Noruega prometeram coletivamente mais de 60 jatos F-16 à Ucrânia, mas a demora no treinamento de pilotos tem sido um problema até agora. O jato de combate F-16 é um dos aviões militares mais poderosos do mundo, utilizado em mais de duas dúzias de países.

17:51 Scholz se Encontrará com Zelensky em Nova IorqueO chanceler alemão Olaf Scholz se encontrará com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky durante sua viagem a Nova Iorque na segunda-feira. Estão agendadas conversas subsequentes com o presidente turco Recep Tayyip Erdogan e o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, de acordo com fontes do governo. Zelensky apresentará um "Plano de Vitória" durante sua viagem aos EUA para contra-atacar a agressão russa. Uma reunião com o presidente dos EUA, Joe Biden, em Washington está agendada para quinta-feira. "Queremos enfatizar em Nova Iorque que esse conflito, a guerra de agressão russa, é uma questão prioritária", declarou um alto funcionário do governo em uma breve apresentação sobre a viagem do chanceler.

17:02 Putin Recusa Convite do MéxicoO presidente russo Vladimir Putin não participará da posse da presidente mexicana Claudia Sheinbaum, de acordo com o site de mídia online "Ukrajinska Prawda". Um porta-voz russo confirmou o convite de Putin para a cerimônia. Em vez disso, um representante o substituirá. Nenhum motivo foi dado pelo porta-voz. Anteriormente, a Ucrânia exigiu que o México prendesse Putin caso ele visitasse o país, com base em um mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional. O México assinou o Estatuto de Roma em 2005, sujeitando-se à jurisdição do Tribunal Penal Internacional.

16:19 Federação Russa de Xadrez Pede a Carlsen que Retorne PrêmiosO vice-presidente da Federação Russa de Xadrez instou o campeão mundial de xadrez Magnus Carlsen a devolver os prêmios ganhos em torneios russos. Isso foi relatado pelo provedor de apostas "telecomasia.net" em seu portal de notícias. Carlsen havia pedido anteriormente que jogadores russos e bielorrussos participassem de torneios globais sob uma bandeira neutra durante uma cerimônia de premiação. "Gostaria de lembrar ao Carlsen que o início de sua carreira profissional foi na Rússia", declarou o vice-presidente Sergey Smagin. "Ele visitou nosso país quando era jovem, participou de vários torneios e ganhou uma grande quantidade de dinheiro aqui. Antes de expressar opiniões negativas sobre a Rússia, o Carlsen deveria primeiro devolver o que deve de seus prêmios."

15:26 Hungria Pede Maior Cooperação Econômica com a RússiaO ministro das Relações Exteriores da Hungria, Peter Szijjarto, defendeu a expansão da cooperação econômica com a Rússia em setores não afetados por sanções da UE. Ele declarou isso em uma coletiva de imprensa conjunta com o ministro da Saúde russo Mikhail Murashko em um fórum econômico na Hungria. Szijjarto também reafirmou que, na opinião do governo húngaro, as sanções da UE "provaram ser ineficazes". A Hungria é membro tanto da UE quanto da OTAN. Visitas de membros do governo russo a esses países se tornaram raras desde o início da guerra na Ucrânia.

14:57 Cidadão Americano Morto por Soldados Russos na UcrâniaUm cidadão americano que lutou por separatistas pró-russos no Leste da Ucrânia foi torturado e morto por soldados russos, de acordo com relatórios russos. Um comitê de investigação com sede em Moscou encarregado de investigar crimes graves declarou que o crime ocorreu em abril por três soldados russos. Um quarto soldado é acusado de ajudar a ocultar o corpo. Nenhum motivo foi dado pelo comitê para o crime. Russell Bentley, também conhecido como "Texas" ou "Donbass Cowboy", juntou-se aos separatistas pró-russos apoiados pela Moscou na Ucrânia em 2014. Bentley lutou ao lado deles até 2017 e permaneceu no Leste da Ucrânia desde então.

A Rússia está pronta para reassumir o controle da área de fronteira de Kursk, atualmente sob controle ucraniano, de acordo com o que sugerem oficiais russos. "Nossas tropas estão se saindo muito bem e elas alcançarão esse objetivo. O controle será restabelecido", declarou Dmitri Peskov, porta-voz do Kremlin russo. Apesar das circunstâncias desafiadoras nas terras ocupadas pela Rússia, uma reviravolta a favor da Rússia é esperada em breve, acrescentou Peskov. O exército não vai revelar seus planos publicamente para recuperar o controle. O cronograma exato não foi discutido por Peskov.

Rumores sugerem que as autoridades e o exército russo na região de Kursk poderiam ter tido conhecimento prévio de um ataque ucraniano iminente, de acordo com um relatório do The Guardian, que cita documentos supostamente russos descobertos pelas forças ucranianas durante sua ofensiva em Kursk. O Guardian não pode verificar independentemente a autenticidade dos documentos, mas eles são caracterizados por características típicas da comunicação militar russa legítima. Esses documentos indicam alertas dentro das autoridades e do exército russo sobre avanços específicos da Ucrânia em território russo, datando de janeiro de 2024. Medidas para fortalecer as defesas da fronteira foram relatadas como tendo sido implementadas tão cedo quanto meados de março. No entanto, queixas persistiram até junho, alegando que unidades na região estavam frequentemente apenas 60-70% abastecidas com reservistas treinados. As forças ucranianas lançaram um ataque surpresa na região de Kursk no início de agosto.

Uma fonte de notícias russa e a BBC relatam ter identificado mais de 70.000 soldados russos mortos na Ucrânia. O Serviço Russo da BBC afirma que eles identificaram os nomes de 70.112 soldados russos mortos na Ucrânia, embora especialistas acreditem que o número real seja provavelmente maior. Esse número é derivado de uma análise de declarações públicas, obituários, avisos on-line e marcas de túmulos em cemitérios russos, cobrindo o período desde o início da guerra em fevereiro de 2022 até 19 de setembro. A Mediazona estima que o número real de soldados russos mortos na Ucrânia ultrapassa 120.000. O governo russo considera o número total de soldados russos mortos um segredo de Estado.

A Ucrânia proibiu amplamente o uso do Telegram para funcionários governamentais, militares e de segurança. O Conselho de Segurança e Defesa Nacional anunciou isso em sua página do Facebook, stating que a instalação e utilização do Telegram em dispositivos oficiais de funcionários governamentais, pessoal militar, empregados do setor de segurança e defesa e operadores de infraestrutura crítica agora é proibida. A razão dada é a preocupação com a segurança nacional.

O Raiffeisen Bank International (RBI), da Áustria, está vendendo sua subsidiária bielorrussa e saindo do mercado bielorrusso. O RBI anunciou que assinou um acordo para vender sua participação de 87,74% para a Soven 1 Holding Limited. Essa venda terá um impacto significativo nas finanças do RBI. O RBI já havia reduzido suas operações na Rússia devido à pressão do Banco Central Europeu. No entanto, um tribunal russo emitiu uma ordem judicial temporária impedindo o RBI de vender sua subsidiária bancária na Rússia.

A Comissão Europeia está relatando que planeja fornecer à Ucrânia um empréstimo de €35 bilhões como parte dos planos de ajuda dos sete principais países industrializados ocidentais (G7). Fontes do "Financial Times" confirmam isso, stating que o empréstimo é parte da intenção do G7 de oferecer à Ucrânia $50 bilhões (aproximadamente €46 bilhões) ao utilizar lucros de ativos estatais russos congelados.

Enquanto isso, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou publicamente a ajuda financeira de até €35 bilhões de sua conta X.

O governo russo alerta o Ocidente contra fornecer armas com alcance estendido que atingem locais dentro do território russo. De acordo com a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Maria Zakharova, se tal situação ocorresse, o conflito transformaria-se em uma forma completamente diferente, com consequências perigosas globalmente. As negociações com os EUA não são possíveis no momento, acrescenta a porta-voz. Não haverá reunião entre o ministro das Relações Exteriores Sergei Lavrov e seu colega dos EUA, Antony Blinken, na Assembleia Geral da ONU em Nova York, já que ambas as partes "não têm nada para discutir". Anteriormente, o secretário-geral da NATO que estava saindo, Jens Stoltenberg, enfatizou que a Rússia ainda não cruzou várias linhas vermelhas traçadas pelo presidente Vladimir Putin. "Ele não fez isso porque entende que a NATO é a mais poderosa aliança militar do mundo", disse Stoltenberg.

A Comissão Europeia esclarece que os cidadãos ucranianos do sexo masculino em idade de alistamento não podem ser expulsos à força dos países da União Europeia. "Ukrajinska Prawda" relata isso. Não é viável devido à Diretiva sobre Proteção Temporária, enfatiza a comissária para Assuntos Internos, Ylva Johansson. "Nós apoiaremos aqueles que desejam retornar à Ucrânia e colaboraremos com as autoridades ucranianas e o governo ucraniano para identificar os melhores métodos para facilitar seu retorno. Não expulsaremos ninguém da UE", ela reafirma. Anteriormente, o ministro das Relações Exteriores da Polônia, Radosław Sikorski, havia incentivado os países da Europa Ocidental a encorajar os homens ucranianos em idade de alistamento a retornarem à Ucrânia. O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andrij Sybiha, supostamente apoiou essa ideia.

22:10 Geral Freuding Encontra "Arranjos" nas Sanções à RússiaO coordenador da ajuda à Ucrânia da Alemanha, Christian Freuding, comenta sobre a indústria de defesa da Rússia: "Apesar dos desafios impostos pelas sanções, os russos parecem ter encontrado maneiras de manter sua indústria de defesa em funcionamento, utilizando desvios e parceiros de apoio como a China, Coreia do Norte e Irã." Embora as sanções pareçam estar fazendo efeito, sempre há a possibilidade de se descobrirem "rotas alternativas ou manobras completamente legais".

20:30 von der Leyen Promete Mais Ajuda à Energia da UcrâniaA presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou mais apoio às suprimentos de energia da Ucrânia neste inverno durante sua visita a Kyiv. "Com a estação de aquecimento se aproximando e a Rússia ainda alvo de infraestrutura de energia, estamos comprometidos em apoiar a Ucrânia em seus valentes esforços. Estou aqui para discutir nossa assistência, que vai desde preparativos de inverno até defesa, adesão à UE e financiamento do G7."

18:50 UE Pondera Restrições de Visto para GeorgianosA UE pode restringir a viagem sem visto para georgianos devido a retrocessos democráticos sob o partido no poder Sonho Georgiano, de acordo com um funcionário da UE que falou ao Politico. "Todas as possibilidades estão sobre a mesa" se a tendência autoritária persistir, incluindo uma possível "suspensão temporária da liberalização de vistos". Recentemente, o partido no poder aprovou uma lei de agentes estrangeiros semelhante à legislação suppressive da Rússia usada contra críticos do Kremlin.

17:32 Ucrânia Repudia Proposta da Polônia sobre o Status do CrimeiaO Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia condenou a proposta da Polônia sobre o status do Crimeia, afirmando que não há espaço para compromissos. O ministro das Relações Exteriores da Polônia, Radosław Sikorski, sugeriu um referendo como uma solução de negociação com a Rússia. "Todo o enfoque deve estar na reconquista da península em vez de ceder às demandas da Rússia em detrimento da Ucrânia e transgredir o direito internacional."

15:52 von der Leyen Chega Oficialmente a Kyiv - Encontros com ZelenskyyA presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, está programada para discutir preparativos de inverno com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy. "Certamente, a questão energética é de extrema importância", mencionou Zelenskyy. Além da energia, temas como atividades militares, entregas de armas, projetos de defesa conjuntos e a adesão da Ucrânia à UE também serão abordados, bem como a ajuda financeira adicional para o país em conflito com a Rússia.

14:12 Ucrânia Participa de Exercício da NATO com Drones pela Primeira VezDurante seu papel principal pelos holandeses, a Ucrânia está participando de um exercício da NATO pela primeira vez, com o objetivo de testar sistemas contra drones. A NATO relatou que mais de 60 tecnologias anti-drone, incluindo sensores, sistemas drone-a-drone, jammers e cybercatchers, estavam sendo usadas neste exercício. A participação da Ucrânia está em linha com o plano de ação da NATO-Ucrânia para cooperação em inovação, acordado durante o summit de julho.

12:30 Ativista Transgênero Assassinada na Geórgia após Lei LGBTQA ativista transgênero Kesaria Abramidze foi brutalmente assassinada em seu apartamento na Geórgia, com múltiplas facadas. Seu namorado é o principal suspeito, acusado de assassinato com "exceção brutal e devido a gênero". Sua morte ocorreu um dia após a aprovação de uma lei "de valores familiares" criticada pela UE e pelos Direitos Humanos, que restringe os direitos LGBTQ, incluindo a proibição de procedimentos de reatribuição de gênero e espelhando a legislação restritiva da Rússia.

10:48 Lufthansa Considera Cancelar Voo Frankfurt-PequimA Lufthansa está atualmente considerando cancelar o voo diário Frankfurt-Pequim, com uma decisão prevista para outubro. Um porta-voz citou um "campo de jogo desleal e desigual" para as companhias aéreas europeias em comparação com as da China e do Oriente Médio, afetadas por baixos custos operacionais, baixos padrões de trabalho e substanciais investimentos governamentais na aviação. Além disso, essas companhias aéreas ainda podem se beneficiar do espaço aéreo russo, que foi restrito para companhias aéreas europeias e americanas desde o conflito Rússia-Ucrânia.

09:05 Forças Russas Bombardeiam Centro Geriátrico e Infraestrutura de Energia em SumyEm uma nova onda de bombardeios, as forças russas atacaram um centro geriátrico e a infraestrutura de energia na cidade ucraniana de Sumy, resultando em pelo menos uma vítima civil. A ONU afirmou que os ataques à rede de energia podem ter violado o direito humanitário internacional, enquanto a Agência Internacional de Energia previu uma lacuna de suprimento de energia de até um terço da demanda pico durante os meses de inverno rigorosos da Ucrânia.

01:25 Mais de 1,18 Milhão de Ucranianos na Alemanha AgoraA população de refugiados na Alemanha atingiu um novo recorde, com cerca de 3,48 milhões de indivíduos registrados na metade de 2024, o que representa um aumento de 60.000 em relação ao final de 2023. Isso representa o maior número desde os anos 1950, de acordo com o "Neue Osnabrücker Zeitung" (NOZ), citando dados do governo alemão em resposta a uma pergunta parlamentar colocada pelo partido da Esquerda. Destes 3,48 milhões de refugiados, cerca de 1,18 milhão vêm da Ucrânia. Esse número viu um aumento de cerca de 45.000 em comparação com o final de 2023. A contagem inclui todas as pessoas, independentemente de seu status residencial, desde pedidos de asilo até refugiados reconhecidos e indivíduos tolerados.

00:22 Lindner: Ajuda à Ucrânia Não é Justificativa para a Suspensão do Freio da Dívida(Traduzido automaticamente)

23:23 Bulgária Proporciona Ban da UE para Exportação de Ovos Ucranianos

A Bulgária vai advogar por uma parada nas importações de ovos da Ucrânia durante a reunião do Conselho de Agricultura e Pesca da UE marcada para 23 de setembro em Bruxelas. O Ministro da Agricultura da Bulgária, Georgi Takhov, confirmou esse desenvolvimento. Esse pedido de ban é uma reflexão das desavenças contínuas entre a Ucrânia e os membros do Leste da UE sobre o comércio agrícola. Essas desavenças já resultaram em verificações de fronteira na fronteira ucraniano-polonesa, bans de importação de milho e trigo ucranianos e protestos de agricultores na Polônia e na Bulgária.

22:13 Merz Acredita que "Não Há Caminho para Processo de Paz" com a Rússia

O líder da CDU, Friedrich Merz, expressa preocupação com a situação na Ucrânia e afirma: "Não vejo um caminho viável para iniciar um processo de paz no momento". A Rússia só cessará suas ações quando a intervenção militar parecer sem sentido ou Kyiv cair. A longo prazo, a Alemanha deve continuar a apoiar militarmente a Ucrânia. "Acho que devemos defender a liberdade e a paz contra a Rússia a longo prazo, não com a Rússia", conclui Merz, reconhecendo a realidade amarga. "Não há outra alternativa no momento, pelo menos enquanto Putin e seu regime estiverem no poder".

