Aviso de explosões em potencial causa caos nos terminais ferroviários da Áustria.

Em tempos recentes, várias estações de trem localizadas em cidades austríacas proeminentes enfrentaram situações de ameaças de bomba. Apesar de buscas extensas, as autoridades ainda não conseguiram encontrar nenhum dispositivo explosivo. Este problema também afeta o aeroporto de Viena.

Um representante da polícia da Baixa Áustria em St. Pölten mencionou que os e-mails ameaçadores são notavelmente semelhantes. É digno de nota que as estações de trem da capital foram as mais afetadas por essas ameaças. O porta-voz destacou a seriedade com que estão lidando com essa situação.

Na quarta-feira à noite, as estações de trem em St. Pölten, Salzburgo e Klagenfurt foram atingidas, na terça-feira foi Linz, e na segunda-feira, Graz. Todas essas estações tiveram que ser fechadas por algumas horas devido às ameaças por e-mail sobre explosões potenciais. O Serviço de Inteligência Austríaco agora está investigando ativamente esse assunto.

Até agora, nenhum objeto perigoso foi descoberto. As Ferrovias Federais Austríacas (ÖBB) optaram por não comentar a situação. Além disso, foi relatado que o aeroporto de Viena recebeu uma ameaça na quarta-feira, mas a polícia negou categoricamente qualquer forte ligação entre as ameaças de bomba nas estações e a ameaça do aeroporto. "Com um alto grau de confiança", afirmou um porta-voz, "não há presunção de uma ameaça real do remetente".

A Comissão de Segurança e Defesa do Governo Federal Austríaco foi informada sobre as ameaças de bomba nas estações de trem em aumento. A Comissão enfatizou a necessidade de cooperação e compartilhamento de informações aprimoradas entre as autoridades para abordar esse problema de forma eficaz.

