Aviões militares alemães irão transportar pessoal diplomático da embaixada no Líbano.

No meio da situação volátil no Líbano, causada pelo confronto em andamento entre Israel e Hezbollah, a Força Aérea Alemã está evacuando cidadãos alemães do país. Em resposta à tensão crescente, o Ministério das Relações Exteriores da Alemanha elevou o nível de crise para suas missões diplomáticas em Beirute, Ramala e Tel Aviv e iniciou uma evacuação diplomática, segundo o anúncio do Ministério das Relações Exteriores.

No entanto, as embaixadas continuam a operar. Aqueles classificados como pessoal não essencial, membros da família de pessoal destacado e pessoal de organizações intermediárias alemãs estão sendo evacuados. Um Airbus da Força Aérea Alemã voou para Beirute hoje para facilitar o processo de partida e a aeronave militar também transportará cidadãos alemães particularmente vulneráveis, incluindo aqueles com condições médicas graves.

Enquanto o governo alemão monitora de perto a situação no Líbano e expressa preocupação crescente, não considera necessária uma evacuação em grande escala de todos os cidadãos alemães no momento. Atualmente, cerca de 1.800 cidadãos alemães registrados residem no país, segundo um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Alemanha em Berlim.

Felizmente, voos comerciais do Aeroporto de Beirute ainda estão operacionais, permitindo que alemães na região partam. O Ministério da Defesa Alemão se recusou a comentar qualquer plano de evacuação futuro.

Mais tarde, esta tarde, oficiais da UE realizarão uma reunião especial para discutir a situação deteriorada no Líbano e na Faixa de Gaza. Há preocupação de que o descontentamento em ambas as regiões possa se agravar em um conflito maior. O governo alemão apoiou o direito de Israel à autodefesa, uma vez que os ataques atingiram figuras de liderança da milícia radical islâmica Hezbollah. No entanto, o governo alemão também encorajou Israel a exercer contenção em relação ao alto número de vítimas civis.

