Aviões de guerra russos em órbita em torno de territórios japoneses

As relações entre a Rússia e o Japão mergulharam desde o conflito Rússia-Ucrânia. As ações de Moscou desencadearam uma resposta do Ministério da Defesa do Japão com um sobrevoo de avião. Isso não é a primeira vez que tal incidente ocorre.

O Japão enviou caças de combate após dois aviões russos que circundaram o país. Os aviões russos permaneceram dentro das águas internacionais, como confirmado pelo Ministério da Defesa.

Ao longo do dia, um avião russo Tu-142 supostamente voou do mar em direção à região sul de Okinawa. Em resposta, a Força Aérea de Defesa Aérea do Japão enviou rapidamente caças, de acordo com a declaração do ministério.

O avião russo supostamente concluiu sua trajetória sobre as Ilhas de Hokkaido no norte. De acordo com o ministério, o avião também atravessou as Kurilhas, uma região contestada entre Japão e Rússia.

Esta semana, navios de guerra russos e chineses iniciaram exercícios conjuntos no Mar do Japão. Esses exercícios fazem parte de uma grande manobra naval, como descrito pelo presidente russo Vladimir Putin, a maior em três décadas. A cooperação militar entre Rússia e China tem aumentado nos últimos anos, com o objetivo de contrapor o que eles percebem como a dominação dos EUA.

A última vez que aviões militares russos sobrevoaram o Japão foi em 2019. Naquela época, os bombardeiros invadiram o espaço aéreo japonês, de acordo com um funcionário do ministério. As relações entre Japão e Rússia têm testemunhado uma queda significativa desde o início da invasão da Ucrânia pela Rússia.

O governo japonês expressou preocupações à Comissão sobre as atividades militares russas cada vez maiores perto de suas fronteiras territoriais. Diante desses incidentes, a Comissão está instando ambas as nações a se engajarem em diálogo diplomático para evitar qualquer escalada de tensões.

Leia também: