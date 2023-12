Avião salta na pista de aterragem de Heathrow durante a tempestade Gerrit

A situação causou estragos na aviação, com o cancelamento de voos em todos os países. As restrições ao tráfego aéreo provocaram grandes atrasos em Heathrow e o cancelamento de voos em todo o Reino Unido, incluindo Manchester e Glasgow. A British Airways, a companhia aérea de bandeira do Reino Unido, cancelou 13 voos devido às condições meteorológicas. Na Irlanda, o aeroporto de Dublin permaneceu incólume, embora Cork tenha sido objeto de quatro desvios, para Dublin e Shannon.

Os aviões que conseguiram descolar tiveram um destino igualmente difícil: tentar aterrar no meio da tempestade.

Um voo da American Airlines foi filmado durante uma aterragem particularmente acidentada em Heathrow, a 27 de dezembro.

O Boeing 777, proveniente de Los Angeles, foi visto a oscilar de um lado para o outro enquanto descia, tombando brevemente para a esquerda, antes de parecer saltar ou "bunny hop" na pista, antes de se fixar em terra firme e abrandar.

A aterragem "insana" foi filmada pelo proprietário da Big Jet TV, Jerry Dyer, que faz regularmente transmissões ao vivo em aeroportos de todo o mundo para assistir à chegada de voos e que tem um fraquinho especial por tempestades.

Dyer disse à CNN em 2022 que se sente atraído pela "batalha" entre o homem e a natureza durante uma tempestade num aeroporto.

"Sempre que há condições de vento, condições de tempestade, estou sempre em Heathrow", disse na altura.

"É muito mais emocionante do que ver os aviões a aterrar e a aterrar e todo esse tipo de coisas. É a batalha, não é? São as forças da natureza contra um tubo de liga metálica com asas que nós construímos e que temos de controlar no solo com os ventos da Mãe Natureza.

"É uma coisa fantástica de se ver."

A sua transmissão em direto da tempestade Eunice em 2022, em que os aviões lutaram para aterrar em Heathrow apesar dos ventos de 122 milhas por hora que assolaram o Reino Unido, cativou todo o país.

Na quarta-feira, foram registados mais de 200 relatos de rajadas de vento fortes em toda a Grã-Bretanha e Irlanda, tendo sido avistado um possível tornado em Stalybridge, na Grande Manchester. De acordo com o European Storm Forecast Experiment (ESTOFEX), a ameaça de uma tempestade severa de nível 2 ou 3 mantém-se no extremo sudeste da Irlanda e no centro-oeste do Reino Unido até ao início da manhã de quinta-feira.

Durante a transmissão do voo da AA, o famoso comentário entusiástico de Dyer observou o "vórtice" de ar à volta das asas quando o avião se aproximava, antes de se lamentar "oh, pára, pára com isso" quando o avião saltou na pista.

"Como é que ele não deu a volta, não faço ideia", comentou.

Apesar das condições, o voo AA134, que tinha partido de Los Angeles a 26 de dezembro, aterrou com apenas um minuto de atraso - às 11h41 de 27 de dezembro, de acordo com o FlightRadar.

Voltou a descolar cerca de duas horas mais tarde, a caminho de Dallas, onde aterrou mais cedo. Felizmente, com uma tripulação diferente.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com