Avião de homenagem a Maradona é inaugurado na Argentina

O Tango D10S - um avião de 12 lugares financiado por uma empresa argentina de fintech - foi concebido como um museu voador em homenagem ao antigo vencedor do Campeonato do Mundo, que morreu de ataque cardíaco em novembro de 2020.

Apresenta uma imagem de Maradona a beijar o troféu do Campeonato do Mundo na fuselagem, enquanto o seu rosto está também na cauda.

As asas apresentam ambos os seus golos da vitória da Argentina por 2-1 sobre a Inglaterra nos quartos de final do Campeonato do Mundo de 1986: o golo da "Mão de Deus" na asa esquerda e o golo da vitória, um golo amplamente considerado como o melhor de todos os tempos, na direita.

"Sou louco por Maradona, uma daquelas pessoas que ainda vê vídeos de Diego antes de ir dormir à noite", disse Gaston Kolker, CEO da empresa de fintech Give and Get, à Reuters.

"Este é o primeiro Campeonato do Mundo sem Maradona e talvez o último com (Lionel) Messi. Eu disse: quero fazer o avião do Diego, quero fazer o avião do Diego. E assim lançámos o Tango D10S.

"Quando os companheiros de equipa de Maradona o viram, os vencedores do Campeonato do Mundo de 1986, ficaram maravilhados, hipnotizados pelo avião", disse Kolker numa apresentação com outros membros da equipa vencedora do Campeonato do Mundo.

O plano é fazer o avião voar pela Argentina e eventualmente para o Qatar para o Campeonato do Mundo em novembro.

Os fãs poderão entrar no avião e deixar uma mensagem a Maradona no cockpit, "interagir" com o falecido jogador através de inteligência artificial e ver recordações dele e de outros jogadores da equipa de 1986.

O avião também estará disponível para aluguer privado antes de ser leiloado para caridade.

"Não podemos acreditar ou compreender esta loucura, o amor envolvido", disse a filha de Maradona, Dalma. "Até onde é que os fãs vão? Até um avião".

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com