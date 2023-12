Avião da Delta aterra com o trem de aterragem levantado no aeroporto de Charlotte

Não foram registados feridos no incidente, mas a pista foi encerrada enquanto as equipas do aeroporto trabalhavam na remoção do avião da pista, partilhou o Aeroporto CLT numa publicação no Facebook.

O voo, operado por um Boeing 717, partiu de Atlanta por volta das 7h25, de acordo com um comunicado da Delta. A bordo estavam 96 passageiros, dois pilotos e três assistentes de bordo.

"Ao aproximar-se de CLT, os pilotos receberam uma indicação de 'nose gear unsafe'. A tripulação iniciou um procedimento de aproximação falhada para investigar melhor a indicação", afirmou a Delta numa publicação no seu sítio Web.

A companhia aérea disse que os relatórios iniciais mostram que a tripulação passou pela torre de controlo de tráfego aéreo em Charlotte para que os controladores de tráfego aéreo pudessem inspecionar visualmente o avião. Essa observação indicou que as portas do trem de aterragem do nariz estavam abertas, mas o trem de aterragem propriamente dito não tinha descido.

O avião aterrou às 8h58 EDT em Charlotte com o trem de aterragem do nariz levantado, informou a Delta.

A pista esteve fechada durante a maior parte do dia. Por volta das 19 horas, o aeroporto anunciou no seu sítio Web que o avião tinha sido retirado da pista 18R/36L e que a pista tinha sido inspeccionada.

"A pista está agora aberta. Por favor, continuem a verificar com a vossa companhia aérea a situação actualizada dos voos", declarou o aeroporto.

'Foi uma aterragem suave'

Os pilotos e a tripulação a bordo estavam "calmos e controlados" durante a aterragem de emergência na manhã de quarta-feira, disse o passageiro Chris Skotarczak.

"A tripulação adiantou-se e começou a rever todos os procedimentos e protocolos de segurança de emergência", disse Skotarczak.

"Consegui ver a sombra do avião e vi que não havia trem de aterragem. Voltámos a acelerar, fizemos alguns círculos e finalmente aterrámos. Foi uma aterragem suave e os pilotos e a tripulação foram fantásticos. Todos se mantiveram calmos e concentrados na cabina".

"Nada é mais importante do que a segurança dos nossos clientes e funcionários", disse a Delta em comunicado à CNN. "Embora esta seja uma ocorrência rara, as tripulações de voo da Delta treinam extensivamente para gerenciar com segurança muitos cenários e o voo 1092 pousou com segurança sem ferimentos relatados. Pedimos desculpa aos nossos clientes pela sua experiência".

Todos os passageiros foram retirados do avião e levados para o terminal.

Alguns voos da Delta sofreram atrasos devido ao incidente, disse um porta-voz do aeroporto à CNN.

Duas outras pistas do aeroporto permaneceram abertas enquanto a pista afetada foi encerrada, informou a FAA.

A FAA vai investigar a razão pela qual o trem de aterragem não desceu durante a aterragem. O National Transportation Safety Board também está a investigar.

Pete Muntean, Jamiel Lynch e Caroll Alvarado, da CNN, contribuíram para esta reportagem

Fonte: edition.cnn.com