- Avião com 22 pessoas desaparecidas em Kamchatka

Na ponta oriental da península de Kamchatka, famosa por suas paisagens vulcânicas de tirar o fôlego, um helicóptero Mi-8 com 19 turistas e três tripulantes desapareceu. A comunicação com o aparelho foi perdida, deixando as autoridades em Petropavlovsk-Kamchatski sem atualizações sobre a equipe. A causa desse incidente ainda é incerta.

O helicóptero deveria ter alcançado o vulcão Vachkazhe e não apareceu no horário marcado em Nikolayevka. A neblina densa na área tornou difícil o início de uma operação de busca e resgate, segundo o Ministério de Emergências da Rússia. Equipes locais foram enviadas para procurar pistas nos arredores perigosos. Acidentes com helicópteros não são raros nessa península.

A inspetoria iniciou uma investigação devido a supostas violações das regras de tráfego aéreo. Durante os meses de verão, passeios de helicóptero atraem muitos turistas em Kamchatka.

O tempo em Kamchatka pode mudar drasticamente. Várias empresas oferecem experiências que incluem passeios de helicóptero por reservas povoadas por ursos ou bordas de vulcões com fontes termais ativas. Conhecida por sua alta atividade sísmica e constantes erupções vulcânicas, Kamchatka é um ponto quente geológico.

O helicóptero Mi-8 desaparecido era supostamente rumo ao vulcão Vachkazhe, um destino comum para passeios de helicóptero em Kamchatka. Apesar dos frequentes acidentes com helicópteros na região, a causa desse incidente específico envolvendo o Mi-8 ainda está sendo investigada.

