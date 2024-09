Avaliação: Trump afirma erroneamente que Harris defende a reintrodução do serviço militar obrigatório

Trump declarou em uma reunião em Las Vegas que votar em Harris significa apoiar uma guerra com a Rússia e reinstaurar o recrutamento, um sistema que obriga alguns homens a servirem no exército de forma compulsória.

Trump continuou, "Alguém aqui é a favor de ser recrutado, pessoal? É isso que eles estão fazendo. Ela está discutindo abertamente a volta do recrutamento. Ela quer reintroduzir o recrutamento, recrutar seus filhos e jogá-los em uma guerra que nunca precisou acontecer."

Verificação de Fatos: A afirmação de Trump é pouco confiável. Harris nunca mencionou a ideia de reintroduzir o recrutamento e não propôs nenhuma medida semelhante.

Nem a campanha de Trump nem os representantes de Harris responderam ao pedido da CNN para apresentar evidências que apoiem essa afirmação no fim de semana. Um membro da equipe da campanha de Harris comentou, "Não fazemos ideia do que ele está se referindo."

Os EUA não têm um recrutamento obrigatório desde 1973, após sua retirada do Vietnã. (Trump recebeu cinco isenções do recrutamento durante o recrutamento do Vietnã, quatro delas devido ao seu status de estudante universitário, e a quinta devido a um diagnóstico médico de esporões ósseos nos calcanhares.) Desde 1973, o país tem se baseado em uma força militar voluntária.

Para reintroduzir o recrutamento, seria necessário aprovar uma legislação pelo Congresso.

Situação Atual

Homens cidadãos dos EUA e imigrantes não cidadãos com idades entre 18 e 25 anos já são obrigados por lei a se registrarem em um sistema federal de banco de dados conhecido como Sistema de Serviço Seletivo, que poderia ser utilizado para convocar indivíduos para as forças armadas em caso de um recrutamento futuro.

A inspiração para a afirmação de Trump na sexta-feira permanece um mistério, mas houve uma pequena quantidade de cobertura da mídia relacionada ao Sistema de Serviço Seletivo recentemente. Alguns membros do Congresso têm discutido iniciativas separadas para registrar automaticamente os homens no banco de dados quando eles fizerem 18 anos e começar a exigir que as mulheres se registrem.

Ambas as propostas encontram uma resistência substancial no Congresso e podem não se tornar lei. Independentemente disso, nenhuma das propostas visa reviver o recrutamento, e Harris em si não defendeu sua reintrodução.

A afirmação de Trump de que Harris quer reintroduzir o recrutamento é não verificada, já que ela não defendeu essa política. Interessantemente, alguns membros do Congresso têm discutido propostas para registrar automaticamente os homens no Sistema de Serviço Seletivo aos 18 anos e exigir que as mulheres se registrem, mas essas iniciativas não visam ressuscitar o recrutamento.

