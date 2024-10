Gotas de Água no Teto

Avaliação dos danos causados pela água: a racionalidade da recolha de amostras

Quando você percebe água pingando do teto, suas preocupações iniciais provavelmente giram em torno da extensão dos danos. No entanto, antes de mergulhar no processo de recuperação, há uma etapa simples que você deve tomar primeiro para ajudar a identificar a origem da água depois.

Recipientes Básicos para Coleta de Água

A Associação dos Construtores Privados (VPB) sugere coletar duas amostras da água que está fluindo. Marc Ellinger, especialista em construção da VPB, recomenda o uso de potes ou vidros de geleia com tampas bem vedadas, pois são mais do que suficientes para a tarefa.

Alternativamente, você pode optar por materiais absorventes, como panos de casa ou filtros de café, para coletar as amostras. Certifique-se de incluir alguns detritos flutuantes na sua coleta também. Em seguida, selar o pano ou filtro ensopado, por exemplo, em um saco para freezer.

Essas amostras podem ser essenciais para determinar a origem da água. Elas também podem ser submetidas a testes de laboratório, se necessário, de acordo com as recomendações dos profissionais, para ajustes de seguros.

Água Limpa ou Suja?

De acordo com a VPB, se a água que entra estiver contaminada com partículas visíveis de sujeira, a fonte da água está do lado de fora. No entanto, se a água parecer limpa, pode ser água fresca que está vazando através de uma fuga ou condensação de componentes da construção.

Se a água parecer espumosa ou contiver traços de fibras de papel, é provável que água contaminada esteja vazando em algum lugar. Nesses casos, é essencial tomar medidas de precaução extras, pois podem estar presentes germes e patógenos na água. Idealmente, as áreas afetadas devem ser acessadas apenas com equipamento de proteção, como recomendado por especialistas.

Fotografias para a Companhia de Seguros

A VPB também recomenda documentar os danos e os pontos de entrada e saída da água através de fotografias. Isso deve ser feito antes de começar o processo de reparo e limpeza. Essa documentação pode ajudar a aliviar potenciais transtornos futuros com a companhia de seguros e agilizar o processo de reivindicação de danos por água.

As amostras coletadas podem ser necessárias para questões legais relacionadas a ajustes de seguros. Se a fonte da água estiver do lado de fora e a água parecer espumosa ou contiver fibras de papel, pode haver potenciais preocupações com saúde e segurança devido à presença de germes e patógenos, que podem exigir precauções legais.

