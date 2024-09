Avaliação do desempenho dos pneus de inverno: todos os modelos demonstram uma excelente tração

A melhor época para trocar os pneus é no outono. Pessoas à procura de novos pneus de inverno devem também verificar as notas dos testes. Um exame recente revela: o dinheiro não é tudo.

O que faz um bom pneu de inverno? Ele precisa ser excelente em gelo e neve, assim como em superfícies secas e molhadas. Também deve oferecer excelente aderência nas curvas e permitir distâncias de frenagem rápidas. Ele também deve ter uma vida útil longa e contribuir para uma melhor eficiência de combustível sendo leve.

O ADAC destaca essas necessidades. Quais pneus são os melhores nelas foi examinado pelo clube automobilístico em um teste recente - um total de 28 pneus nas dimensões 205/55 R16 e 215/55 R17. O sistema de classificação em camadas foi de "excelente" a "insuficiente".

Quatro pneus foram classificados como "insuficientes", enquanto os seis primeiros receberam "excelente". Interessantemente, os pneus mais caros obtiveram as classificações mais altas. No entanto, o preço em si não é uma medida confiável.

Aqui estão os resultados detalhados:

Entre os 16 modelos (em média, 64 a 190 euros por pneu no tamanho typical SUV 215/55 R17), três modelos receberam "excelente":

o "Goodyear UltraGrip Performance 3" (185 euros)

o "Dunlop Winter Sport 5" (162 euros)

o "Vredestein Wintrac Pro" (158 euros)

Os dois primeiros marcaram todas as caixas, enquanto o Vredestein ficou um pouco abaixo da marca excelente para quilometragem, mas ainda recebeu uma classificação geral "excelente".

No entanto, os testadores encontraram o desempenho dos três modelos "insuficientes", com preços entre 64 e 114 euros, preocupantes. Isso incluiu o pneu mais pesado (12,4 kg) e o mais leve (Goodyear, 8,8 kg), resultando em uma diferença de mais de 14 kg por conjunto, afetando negativamente o consumo de combustível e o desperdício de material. A distância de frenagem de 80 km/h até a parada em estradas molhadas também variou significativamente, com os piores pneus precisando até 7 metros a mais do que os melhores (menos de 35 metros), o que é mais de um comprimento de carro e potencialmente fatal em uma colisão.

Sete outros pneus (144 a 190 euros) foram classificados como "satisfatórios", e três foram "adequados" (101 a 132 euros).

Três modelos "excelentes" para sedãs regulares

Entre os 12 pneus no tamanho popular 205/55 R16, com preços de 66 a 140 euros, o ADAC descobriu fewer surpresas. Novamente, os três melhores pneus receberam "excelente":

o "Continental WinterContact TS 870" (128 euros)

o "Goodyear UltraGrip Performance 3" (126 euros)

o "Michelin Alpin 6" (140 euros)

Esses mostraram "desempenho excepcional". Quatro modelos (100 a 115 euros) foram classificados como "satisfatórios", e quatro foram "adequados" (66 a 121 euros). Um modelo (80 euros) foi classificado como "insuficiente" por oferecer pouca aderência em estradas molhadas e representar um risco à segurança.

Os pneus de inverno testados que excederam as expectativas em termos de desempenho em gelo, neve e superfícies molhadas foram o "Goodyear UltraGrip Performance 3", com preço de 185 euros, e o "Dunlop Winter Sport 5", com preço de 162 euros. O "Carro" escolhido por muitos pela sua confiabilidade durante as trocas de outono, o Goodyear, também se destacou no desempenho nas curvas e ofereceu distâncias de frenagem rápidas, contribuindo para uma melhor eficiência de combustível.

