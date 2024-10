Avaliação de alegações verdadeiras: Salvo de seis dias de declarações errôneas de Trump sobre o manejo do furacão Helene

Enquanto várias rumores infundadas sobre a resposta ao furacão circularam sem a participação de Trump, o candidato presidencial republicano dos Estados Unidos emergiu como um dos principais disseminadores de imprecisões sobre esse tema. Ao longo de seis dias, tanto em declarações públicas quanto em postagens nas redes sociais, Trump ampliou ou fabricou reivindicações não comprovadas ou não confirmadas.

Os principais destinatários da desonestidade de Trump relacionada ao furacão foram a vice-presidente Kamala Harris, seu oponente nas eleições de novembro, e o presidente Joe Biden.

Segunda-feira: Trump afirma erroneamente que Biden não atendeu ligações do governador da Geórgia

Durante uma visita à Geórgia na segunda-feira, Trump afirmou que o governador Brian Kemp: "Não conseguiu falar com ele."

Ficou claro que a afirmação de Trump era falsa. Kemp, um republicano, disse a jornalistas naquela segunda-feira que havia se comunicado com Biden no dia anterior, tendo sido ele quem não atendeu a ligação de Biden, não o contrário.

Kemp informou aos jornalistas que havia retornado prontamente a ligação de Biden. Kemp acrescentou: "Ele apenas disse: ‘Ei, o que você precisa?’ E eu disse a ele que tínhamos o que precisávamos. Vamos trabalhar pelo processo federal.’ Ele ofereceu que, se houvesse outras coisas de que precisássemos, deveríamos ligar diretamente para ele, o que eu agradeci. Mas já tínhamos a FEMA integrada conosco desde um ou dois dias antes do furacão atingir o estado, e temos uma ótima relação com eles.”

Segunda-feira: Trump cita ‘reports’ não confirmados sobre parcialidade democrata na resposta da Carolina do Norte

Em uma postagem nas redes sociais na segunda-feira, Trump afirmou sobre a Carolina do Norte: "Estarei lá em breve, mas não gosto dos relatórios que estou Receiving sobre o governo federal e o governador democrata do estado, que estão indo além para não ajudar as pessoas nas áreas republicanas."

Não está claro quais "reports" Trump pode ter se referido, mas a alegação subjacente de que a administração Biden e o governador da Carolina do Norte, Roy Cooper, estavam negligenciando intencionalmente comunidades específicas por motivos partidários não foi comprovada. Trump não apresentou evidências quando um jornalista lhe perguntou mais tarde no mesmo dia.

Quinta-feira: Trump afirma falsamente que a resposta Biden-Harris recebeu ‘universalmente’ más avaliações

Em uma postagem nas redes sociais na quinta-feira, Trump afirmou que Biden e Harris "estão Receiving avaliações universalmente ruins pela maneira como estão lidando com o furacão, especialmente na Carolina do Norte."

Isso estava muito longe da verdade.

Embora a resposta da administração Biden tenha recebido críticas, também recebeu elogios de vários líderes estaduais e locais, como os governadores republicanos de alguns estados afetados e o governador democraticamente eleito da Carolina do Norte, além de líderes locais como o prefeito democrata de Asheville, na Carolina do Norte.

Por exemplo, o governador republicano da Carolina do Sul, Henry McMaster, afirmou em uma conferência de imprensa na terça-feira que a assistência federal havia sido "superb", observando que Biden e o secretário de Transportes Pete Buttigieg haviam ambos entrado em contato com ele para saber o que o estado precisava. McMaster acrescentou ainda que a administradora da FEMA, Deanne Criswell, também havia entrado em contato com ele.

Quinta-feira: Trump afirma falsamente que Harris gastou ‘todo o dinheiro da FEMA’ com moradias para imigrantes ilegais

Em um comício na Michigan na quinta-feira, Trump afirmou: "Kamala gastou todo o dinheiro da FEMA, bilhões de dólares, com moradias para imigrantes ilegais, muitos dos quais não deveriam estar em nosso país." Ele acrescentou: "Eles roubaram o dinheiro da FEMA, assim como roubaram de um banco, para que pudessem dá-lo aos imigrantes ilegais que eles querem que votem neles nesta temporada."

Isso é incorreto.

Primeiro, não há evidências de que a administração Biden esteja participando de qualquer esquema para fazer com que imigrantes sem documentos votem ilegalmente nas eleições de 2024. O voto por não cidadãos é um crime federal.

Em segundo lugar, não há evidências de que o dinheiro da assistência de desastres da FEMA tenha sido desviado - por ninguém, muito menos por Harris pessoalmente - para moradias de migrantes.

Os $650 milhões que o Congresso destinou no ano fiscal de 2024 para moradias de migrantes, que eles instruíram a US Customs and Border Protection a transferir para a FEMA para supervisionar, são um fundo separado do dinheiro de ajuda de desastres da FEMA. Como o Departamento de Segurança Interna, a Casa Branca e observadores independentes afirmaram esta semana, esses são dois montantes distintos financiados por alocações congressuais separadas.

O Congresso destinou mais de $35 bilhões em fundos de ajuda de desastres para o ano fiscal de 2024, de acordo com estatísticas oficiais da FEMA.

Sexta-feira: Trump afirma falsamente que $1 bilhão foi ‘roubado’ da FEMA para migrantes e está ‘desaparecido’

Apesar da afirmação de Trump sobre o dinheiro da FEMA e os migrantes ter sido desmentida até a sexta-feira, Trump repetiu a afirmação pelo menos duas vezes para jornalistas na sexta-feira e fez a mesma afirmação em um evento de cidade natal da Carolina do Norte na sexta-feira à noite.

Sábado: Trump afirma falsamente que o governo federal está fornecendo apenas $750 de ajuda às pessoas que perderam suas casas

Em um comício na Pensilvânia no sábado, Trump sugeriu fortemente que os americanos que perderam suas casas devido ao furacão receberiam apenas $750 de ajuda federal.

“Eles estão oferecendo $750 às pessoas cujas casas foram arrasadas. E ainda assim enviamos bilhões de dólares a países dos quais muitas pessoas nunca ouviram falar. Eles estão oferecendo $750. Eles foram destruídos, essas pessoas foram destruídas”, declarou Trump. Ele acrescentou: "Pense nisso: Enviamos centenas de bilhões de dólares a países estrangeiros e estamos dando à Carolina do Norte $750.”

A declaração de Trump não é precisa. A FEMA já tinha detalhado anteriormente na semana, tanto em suas plataformas de mídia social quanto em um site dedicado a combater desinformação, que a ajuda inicial de $750 é apenas para cobrir as necessidades urgentes dos sobreviventes, como comida, água, fórmula para bebês e suprimentos essenciais. Os sobreviventes também têm direito de solicitar apoio adicional, como custos de alojamento temporário e reparos em casa, que podem chegar a milhares de dólares; por exemplo, o máximo de ajuda para reparos em casa atualmente é de $42.500.

Durante sua visita à Geórgia na quarta-feira, Harris mencionou: “A ajuda federal e o auxílio que oferecemos incluíram a FEMA fornecendo $750 para indivíduos que precisam cobrir necessidades imediatas, como comida, fórmula para bebês, e assim por diante. Você pode solicitar agora”. Ela acrescentou posteriormente: “Além disso, a FEMA também está fornecendo fundos na casa dos milhares para ajudar com reparos em casa, franquias no caso de seguro e despesas de hotel”.

É importante destacar que a ajuda para os residentes afetados pelo furacão é diferente da ajuda financeira que o governo federal fornecerá aos governos estaduais. Por exemplo, no sábado, o Departamento de Transportes declarou que forneceria instantaneamente $100 milhões ao Departamento de Transportes da Carolina do Norte para ajudar a pagar pelos custos dos trabalhos de emergência imediatos devido aos danos causados pelo furacão Helene. Buttigieg afirmou que esse financiamento de emergência seria seguido por mais recursos federais.

No sábado: Trump difunde desinformação sobre a Carolina do Norte, dizendo que não há ‘helicópteros, nenhum resgate’

Trump criticou Harris por ter participado de um evento de arrecadação de fundos político na Califórnia durante o último fim de semana de setembro. Em um comício na Pensilvânia no sábado, ele afirmou: “Kamala teve um jantar luxuoso em São Francisco, enquanto todas as pessoas na Carolina do Norte - não há helicópteros, não há resgate - é horrível”.

Essa afirmação sobre a Carolina do Norte não é verdadeira. Houve numerosos helicópteros e aeronaves governamentais e particulares participando de operações de resgate e ajuda na Carolina do Norte, embora algumas pessoas tenham morrido antes de serem resgatadas e um grande número de residentes tenha ficadomissing ou isolado por dias.

A Guarda Nacional da Carolina do Norte declarou na quinta-feira que seus próprios recursos aéreos haviam executado 146 missões de voo, salvando 538 pessoas e 150 animais de estimação. O Washington Post relatou na sexta-feira: “O som de helicópteros se tornou comum na Carolina do Norte ocidental após o Helene. Aviões da Guarda Nacional e civis agora voam por uma região onde as estradas e pontes foram destruídas, e as pessoas estão presas. Os helicópteros transportam suprimentos, pegam pessoas que precisam ser resgatadas e deixam equipes de bombeiros e resgate no solo, além de fornecer assistência para outras pessoas acessíveis do chão”.

A CNN relatou no sábado que o tráfego aéreo na Carolina do Norte ocidental aumentou 300% devido aos esforços de ajuda humanitária, de acordo com Becca Gallas, diretora da Divisão de Aviação da Carolina do Norte. O estado informou em uma atualização oficial no sábado: “Um total de 53 equipes de busca e resgate da Carolina do Norte e de além, compostas por mais de 1.600 pessoas, realizaram operações de busca e resgate durante esse evento. As equipes de busca e resgate interagiram com mais de 5.400 pessoas, incluindo assistências, evacuações e resgates”.

Trump continua a disseminar informações enganosas sobre a ajuda humanitária, afirmando que apenas $750 está sendo fornecido às pessoas que perderam suas casas durante o furacão, enquanto, na realidade, a FEMA oferece necessidades imediatas até $750 e fornece apoio adicional de milhares de dólares.

Em um comício político, Trump falsamente acusa a Vice-Presidente Kamala Harris de negligenciar comunidades específicas por motivos partidários na resposta à Carolina do Norte, sem fornecer provas para suas afirmações.

