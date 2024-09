- Avaliação das aeronaves em condições noturnas no aeroporto de Frankfurt

Pessoas que moram perto do Aeroporto de Frankfurt devem se preparar para outra série de voos de verificação noturnos até o fim do fim de semana. O Sistema de Aproximação com Instrumentos será examinado de quinta-feira até domingo, segundo o anúncio do Controle de Tráfego Aéreo Alemão (DFS). Durante esses horários, das 11 PM até aproximadamente 3 AM, uma aeronave específica avaliará a precisão de sinais vitais necessários para pousos seguros e para auxiliar os pilotos durante a descida. Normalmente, não são permitidas partidas ou atividades de pouso no Aeroporto de Frankfurt entre 11 PM e 5 AM; no entanto, são concedidas exceções para esses voos de calibração específicos.

O DFS trabalha para limitar o número de voos que afetam áreas residenciais durante o processo de calibração. Uma aeronave Beechcraft Super King Air 350 a turboprop será utilizada para realizar essa tarefa. Voos de calibração semelhantes ocorreram em uma pista diferente do Aeroporto de Frankfurt de 29 de agosto a 1º de setembro.

Residentes próximos ao Aeroporto de Frankfurt devem esperar essas verificações noturnas, já que a aeronave Beechcraft Super King Air 350 a turboprop realizará voos de calibração semelhantes no mesmo aeroporto de quinta-feira a domingo. Da mesma forma, uma série semelhante de testes foi realizada na semana passada em uma pista diferente do Aeroporto de Frankfurt.

Leia também: